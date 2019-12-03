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自己的城市自己改造 桃市社造巡迴說明會6日開跑

2019-12-03 18:32聯合報 記者陳夢茹／即時報導

為落實市民主義精神，廣邀市民共同參與城市改造的行列，桃園社造巡迴說明會將於12月6日開跑，社造巡迴說明會彙整11個局處、16項社造相關補助計畫及資源，總預算金額達2億元，將從12月6日開始至1月9日辦理總計14場說明會，鼓勵社區自主提案，整合局處資源，提供一站式諮詢服務，讓社造夥伴不再面臨「走錯棚」的窘境。

桃市府近年來積極推動公民參與計畫，號召市民參與城市改造，提供多項社區營造補助計畫及配套輔導機制，包括像文化局社區營造補助計畫，推動社區基礎人才培力及社造多元議題；社會局透過旗艦計畫、社福補助推動福利社區化；都市發展局以環境空間營造計畫，協助市民改造社區環境及閒置空間綠美化，還彙整青年事務局、原住民族行政局、客家事務局、環境保護局等局處，整合局處資源，一次解答各類計畫的疑難雜症。

市長鄭文燦日前談及社造補助聯合說明會，他表示，社造計畫原本是由桃園市行政社造化推動辦公室負責推動，不過為符合社區主義原則，未來將以區公所作為區域型社造中心，由區公所對接市府各局處資源，更鼓勵社區市民參與公共事務，讓計畫或建設能更符合地區居民實際需求，市民若有共同目標形成社造計畫後，計畫前期則會彙集多方意見整合定案，一旦方案確定後再把握時程進行推動。

邀請市民共同加入桃園城市願景營造行列，各活動場次皆採網路報名，有興趣的民眾可至網站登記報名（https://supr.link/cL9pJ），其他更多活動詳情可洽文化局官網（http://culture.tycg.gov.tw/ )或上桃園社區營造中心臉書粉絲專頁查詢。

為落實市民主義精神，桃原市政府廣邀市民共同參與城市改造行列，社造巡迴說明會彙整1...
為落實市民主義精神，桃原市政府廣邀市民共同參與城市改造行列，社造巡迴說明會彙整11個局處、16項社造相關補助計畫及資源，將於12月6日開跑。圖／桃園市文化局提供
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市長鄭文燦日前談及社造補助聯合說明會，他未來將以區公所作為區域型社造中心，由區公...
市長鄭文燦日前談及社造補助聯合說明會，他未來將以區公所作為區域型社造中心，由區公所對接市府各局處資源，鼓勵社區市民參與公共事務圖／桃園市文化局提供
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社區營造文化局原住民

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