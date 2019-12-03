大煙囪開箱！ 新竹六燃廠系列活動開跑周六點燈

2019-12-03 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／即時報導



國立交通大學六燃保溫團隊暨跨領域藝術團隊與新竹市文化局籌辦六燃保溫成果暨藝術展演《大煙囪開箱！》，展演與活動具有藝術樂活、智慧創生、人文想像三大特色，系列活動將於12月6日至2020年1月5日在大煙囪廠房六棟眷舍登場，一個月的活動期間，除了有藝術展演，還有大煙囪下舉行戶外演唱會、市集、露天電影、實地導覽、冬至搓湯圓等活動，及各式工作坊。

原日本海軍第六燃料廠新竹支廠是台灣現存最大規模日本軍事工業遺構群，新竹市政府在文化部「前瞻基礎建設──再造歷史現場計畫」8830萬經費挹注下，啟動一系列新竹六燃保存活化計劃。交大團隊接受委託，推動「活隱喻，活博物館：新竹生博物館」計劃，平行展開新竹六燃在地實踐計劃。

《大煙囪開箱》除了呈現計劃成果，還有參展藝術作品14件，展出內容與六燃人事物、工業建築遺構相關連，作品以多媒體藝術展演或裝置作品為主，透過在地團隊與國際藝術家合作，推動六燃文化園區博物館整體的活化，希望讓在地居民能更親近、理解新竹六燃從日治時期、空軍工程聯隊進駐、形成眷村聚落的過程與面貌。