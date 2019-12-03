親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

大煙囪開箱！ 新竹六燃廠系列活動開跑周六點燈

2019-12-03 18:31聯合報 記者張雅婷／即時報導

國立交通大學六燃保溫團隊暨跨領域藝術團隊與新竹市文化局籌辦六燃保溫成果暨藝術展演《大煙囪開箱！》，展演與活動具有藝術樂活、智慧創生、人文想像三大特色，系列活動將於12月6日至2020年1月5日在大煙囪廠房六棟眷舍登場，一個月的活動期間，除了有藝術展演，還有大煙囪下舉行戶外演唱會、市集、露天電影、實地導覽、冬至搓湯圓等活動，及各式工作坊。

原日本海軍第六燃料廠新竹支廠是台灣現存最大規模日本軍事工業遺構群，新竹市政府在文化部「前瞻基礎建設──再造歷史現場計畫」8830萬經費挹注下，啟動一系列新竹六燃保存活化計劃。交大團隊接受委託，推動「活隱喻，活博物館：新竹生博物館」計劃，平行展開新竹六燃在地實踐計劃。

《大煙囪開箱》除了呈現計劃成果，還有參展藝術作品14件，展出內容與六燃人事物、工業建築遺構相關連，作品以多媒體藝術展演或裝置作品為主，透過在地團隊與國際藝術家合作，推動六燃文化園區博物館整體的活化，希望讓在地居民能更親近、理解新竹六燃從日治時期、空軍工程聯隊進駐、形成眷村聚落的過程與面貌。

主辦單位表示，12月7日晚上6時，將在大煙囪廠房六棟眷舍 (新竹市東區建美路26-38號)開幕點燈，體驗大煙囪下所打造出來的，充滿生氣的活博物館氛圍。

國立交通大學六燃保溫團隊暨跨領域藝術團隊與新竹市文化局籌辦六燃保溫成果暨藝術展演...
國立交通大學六燃保溫團隊暨跨領域藝術團隊與新竹市文化局籌辦六燃保溫成果暨藝術展演《大煙囪開箱！》，系列活動將於12月6日至2020年1月5日在大煙囪廠房六棟眷舍登場。圖／報系資料照
分享
國立交通大學六燃保溫團隊暨跨領域藝術團隊與新竹市文化局籌辦六燃保溫成果暨藝術展演...
國立交通大學六燃保溫團隊暨跨領域藝術團隊與新竹市文化局籌辦六燃保溫成果暨藝術展演《大煙囪開箱！》，系列活動將於12月6日至2020年1月5日在大煙囪廠房六棟眷舍登場。圖／報系資料照
分享

新竹博物館空軍

相關新聞

洗衣庇護工場面臨困境 賴清德建議效仿外送平台增營運

2019-12-03 19:32

新民調顯示努力成果 卓榮泰竹市為鄭宏輝輔選

2019-12-03 17:26

中部區域治理平台 新竹縣長：全力支持6點聲明減煤政策

2019-12-03 17:16

桃市議會國民黨團首度甲級動員 大刪市府90億元預算

2019-12-03 16:56

竹東鎮長遭停職 「妻代夫職」民眾黨批裙帶政治

2019-12-03 16:32

影／杜絕違法棄置 楊文科要成立24小時專線、加碼檢舉獎金

2019-12-03 15:30

草莓季開鑼！苗栗大湖草莓12月12日開園

2019-12-03 15:27

程式教育從小做起！ 七年級工程師翻轉偏鄉孩童人生

2019-12-03 15:14

竹市稅務局推動物園馬卡龍月曆 12月5日起憑發票兌換

2019-12-03 14:09

時力邀紙風車新竹巡演 柯一正親自推薦市民來看表演

2019-12-03 13:12

平鎮高中奪黑豹旗 「那一年」紀錄片看見刻骨銘心歷程

2019-12-03 12:36

竹東鎮「妻代夫職」 綠黨抗議

2019-12-03 00:03

感動貝里斯 清大志工團獲青年獎章

2019-12-02 23:50

苗栗露天燒稻草 稽查來遲未開罰

2019-12-02 23:49

竹市圓夢心願卡 470張待認領

2019-12-02 23:45

新竹之光！全國民俗賽 新港國小舞獅隊4冠王

2019-12-02 23:45

地方救公投 桃市議會藍軍力挺

2019-12-02 23:36

鄭文燦：5G整合航空城、亞矽計畫不僅止於觀念 要可行

2019-12-02 21:03

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

桃園流行音樂露天劇場今動土 打造北部戶外音樂基地

2019-12-02 14:44

新竹國小喜迎122年校慶 嶄新籃球場成最好禮物

2019-12-02 14:39

影／燒稻草害處多多 她投訴籲執法要有魄力

2019-12-02 17:15

新竹之光！ 新港國小舞獅隊全國民俗賽四冠王

2019-12-02 16:06

桃園議會國民黨團挺公投綁大選 台北新北議會串連修法

2019-12-02 15:21
看更多

熱門文章

大巨蛋商場、影城棟退縮106坪 議員酸：北市府撐5年 柯換來面子

2019-12-03 00:30

悄悄通過！大巨蛋室內退縮106坪 柯市府：比預期多

2019-12-02 21:32

基隆市公車虧損連連 議會砍掉86條1000萬學生專車補貼

2019-12-02 22:22

踢爆未查驗就偷跑營運 王世堅罵「World Gym成了細菌」

2019-12-03 13:06

南投仁愛平靜吊橋升級2.0 鋼構設計汽車也能走

2019-12-03 07:33

竹市稅務局推動物園馬卡龍月曆 12月5日起憑發票兌換

2019-12-03 14:09

奮起湖林地解編 鐵路便當代言人終於盼到了！

2019-12-02 19:34

內湖隧道換LED燈太亮！高嘉瑜要求改善 市府：還沒完工

2019-12-02 19:49

嘉市流感疫苗第二階段開打 周日衛生所加開半日門診

2019-12-03 15:58

北流2850萬元預算僅用29字說明 議員傻眼

2019-12-02 20:54

林家花園蝶舞光綴光雕秀 陪你浪漫過耶誕、情人節

2019-12-03 07:32

旗山香蕉馬拉松周日起跑 5千根香蕉吃免驚

2019-12-02 20:21

宜蘭真功夫「創意料理達人」登場 力邀米其林名廚代言

2019-12-02 21:12

霸氣！建設公司老董賣房 每賣一戶就捐2萬

2019-12-02 19:34

竹市議會通過市府明年度總預算案 歲出共刪減7千萬元

2019-12-03 15:30

潘孟安為蘇震清站台 喊話屏東要衝出蔡英文最高得票率

2019-12-02 19:53

成功做出市場差異化 國產毛豆變「綠金」

2019-12-02 23:22

高雄輕軌二階爭議路段 維持原路線

2019-12-03 00:00

三重民眾黨參選人掛蔡總統看板 引發民進黨不滿

2019-12-03 15:56

台南安南區有熊出沒？ 屏科大初步判定結果出爐

2019-12-03 17:17

影／基隆山藥大餐來了10創意菜 優惠價餐券後天開賣

2019-12-03 15:31

台南農特拚產銷平衡 郭國文：力抗假契作真統戰

2019-12-02 21:22

影／歷經5年奔走 蔡育輝：新營交流道機車涵洞將打通

2019-12-03 13:12

會面柯文哲 侯友宜：只要沒私心，雙北生活圈一定更好

2019-12-02 20:06

翡翠原水管取水 關鍵隧道開挖

2019-12-03 00:13

終於等到了！ 奮起湖林地解編

2019-12-02 23:28

台南市鹿耳門聖母廟安座38周年大典 親善大使吸睛

2019-12-03 11:10

嗆柯文哲不尊重議會 洪健益痛罵：看了就討厭

2019-12-03 15:46

噪音車滿街跑吵死人 中彰投大執法

2019-12-02 23:38

影／農漁產品申請產銷履歷1萬5千元 陳吉仲：政府吸收

2019-12-02 23:30

游錫堃以「宜蘭精神」返鄉催票 目前民調雖贏但贏不多

2019-12-02 20:53

桃市議會國民黨團首度甲級動員 大刪市府90億元預算

2019-12-03 16:56

影／高雄氣爆 陳麗娜再提代位求償浪費善款6232萬元

2019-12-03 17:27

台南轉運站25日營運國道客運配合搬遷 這家名店進駐

2019-12-03 16:56

台南海安路燈泡人斷頭 修了一個月今天回來了

2019-12-03 10:50

台中豐原廟東商圈 14日50元當150元來花

2019-12-03 11:07

竹東鎮長遭停職 「妻代夫職」民眾黨批裙帶政治

2019-12-03 16:32

影／宜蘭罕見！二結王公廟過火將踩過萬斤炭火堆

2019-12-03 12:20

逢雨必淹！打通鶯歌東門溪任督二脈 解決當地30年水患問題

2019-12-03 12:19

台中市立高中職難支應 藍營議員提案：回歸中央

2019-12-02 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top