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促進發展關西牛欄河旁45公頃土地解編 未來將可開發

2019-12-03 17:31聯合報 記者郭政芬／即時報導

關西鎮牛欄河兩岸近45公頃的土地被編列為石門水庫替代溢洪道，箝制了關西鎮的發展，關西鎮長劉德樑多年尋找解方，立委林為洲也從中協助，今天在關西鎮公所宣布土地解編重生，未來牛欄河兩岸將辦理都市更新活化沿岸土地，可設置防洪生態公園、運動公園、棒球場等諸多公共設施，也為關西鎮發展注入一劑強心針。

民國63年辦理關西鎮第一次都市計畫時，牛欄河兩岸農地被劃為河川區，72年都市計畫通盤檢討時，又把該區域畫為配合石門水庫分洪道「行水區」，關西鎮因此被一分為二，東西2側發展不同步。

在地不斷陳情，希望能讓閒置土地解編重生。林為洲說，2011年關西在地有成立自救會，但後來未能具體解決，他於2016年上任開始多次透過質詢及邀請水利署至辦公室開會討論，積極爭取重劃河川區域線，調行水區解編事宜。以利解編閒置土地重生再利用，

去年3月邀請關西鎮長劉德樑與水利署相關官員，召開牛欄河行水區解編協調會，會議結論有重大突破，重送「牛欄河排水治理計畫」進行審查解除行水區作業。經濟部水利署二河局終於在上個月26日通過，確定牛欄河解編成功。

劉德樑表示，在地的地主有4、5百位，考慮以區段徵收讓土地作為住商區，也可增加許多公共設施，例如下方做蓄洪池，上方可做運動公園、棒球場等，甚至停車場、老人會館、圖書館等都可以，促進關西新的發展。

新竹縣關西鎮公所主祕王仁炳說，為增加公共設施保留地，機關用地、防汛道路用地，會於這次納入來檢討。目前委請中科大做地形地貌的模型製作，以及模擬上方的建築物，了解如何開發才合適，預計最快明年底完成都市計畫核定送內政部。

未來關西通過都市計畫通盤檢討後，將積極興建公共基礎設施， 如造蓄洪、防洪生態公園、運動公園、蓄水池，以及興建汙水處理廠，保護河川生態。

右起關西鎮長劉德樑、立委林為洲、主祕王仁炳今天一同在鎮公所宣布土地解編重生。記者...
右起關西鎮長劉德樑、立委林為洲、主祕王仁炳今天一同在鎮公所宣布土地解編重生。記者郭政芬／攝影
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關西鎮長劉德樑（右）多年為牛欄河兩岸解編奔走，立委林為洲也從中協助，今天在關西鎮...
關西鎮長劉德樑（右）多年為牛欄河兩岸解編奔走，立委林為洲也從中協助，今天在關西鎮公所宣布土地解編重生。記者郭政芬／攝影
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未來牛欄河兩岸將辦理都市更新活化沿岸土地，可設置防洪生態公園、運動公園、棒球場等...
未來牛欄河兩岸將辦理都市更新活化沿岸土地，可設置防洪生態公園、運動公園、棒球場等諸多公共設施。記者郭政芬／攝影
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石門水庫都市計畫水利署

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