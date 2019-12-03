影／蔡英文：台商回台投資桃園占1380億 鄭文燦更正1536億

2019-12-03 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



蔡英文總統今天下午參觀桃園市桃園區龍岡社區發展協會關懷據點，並表示關懷據點是長照2.0很重要的環節，老人家的照護確實是台灣社會最大的挑戰，所以長照2.0就是要讓老人家可以社區、家裡得到照顧，2016年政府推動社區照顧老人的經費總額只有50億元，現在已經到了400億元，未來4年要增加到至少600億元，讓老人家在社區、家裡得到最好的照顧。

小朋友和老人家都獲得照顧，年輕人就沒有後顧之憂，可以在他們的人生道路上走得更順一點，做他們喜歡做的工作或創業，政府有很多創業、工作方面的協助和保障。

蔡英文說，這段期間很多投資都進入台灣，台商回來要投資7000億元以上，台商也加碼投資台灣，在地企業也都持續擴張，所以台灣的投資越來越多，政府提供很多優質的就業機會給年輕人。

蔡英文說明台商回台投資金額時，表示桃園占了 1380億元，一旁的鄭文燦立刻「補充」說1536億元，蔡英文不覺得被吐槽或被更正，笑著說「他（鄭文燦）比我清楚」，稱讚桃園是第一名，台商回來投資最多的地方，桃園因此有很多好的就業、創業機會，年輕人有機會，爸爸媽媽就放心了。

蔡英文希望未來4年，台灣是年輕人發揮自己才能最好的地方，台灣會變世界最好的高階製造和研發中心，會有很多具挑戰但優質的工作機會給年輕人，年輕人將來在台灣會有很好的發展。

蔡英文也說，她知道桃園有很多照顧年輕人的方案，但是國家要再加碼，要讓全國的年輕人在第一里路走得更順，所以從社會住宅到租金補貼，都要讓年輕人都能在居住方面找到符合他們的需求，而且負擔得起的居住環境。對年輕的父母親照顧孩子的時候，政府從今年8月，全國發放育兒津貼，也對無論公立或私立、非營利幼兒園，所有的費用都降到一個月4500元以下，公立幼兒園甚至降到2500元以下，都是透過政府補助，將來到了2024年，預估公立幼兒園要增3000班，讓大家在抽籤時比較能抽中。