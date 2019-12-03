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中部區域治理平台 新竹縣長：全力支持6點聲明減煤政策

2019-12-03 17:16聯合報 記者郭政芬／即時報導

針對中央放寬中火燃煤許可量案，臺中市政府盧秀燕市長特別於今天邀集彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等，召開七縣市首長會議，研商因應對策。會後七縣市並提出6點共同聲明，一齊向中央發聲，請中央正視地方聲音。

新竹縣在今年4月12日簽署中臺灣區域治理合作宣言，縣長楊文科在會議中表示，新竹縣全力支持「中台灣區域治理平台」的6點聲明，台中天空出現藍天白雲的頻率增加，空氣品質也逐漸恢復往日水準，肯定盧市長改善空污的努力與成效，台中市民有目共睹。

楊文科指出，減碳是世界趨勢，更是國內多數民意，去年編號第7號的「逐年降低火力發電量」公投案，有高達795萬、近40.27％民眾投下贊成票，編號第8案的「停止新建燃煤電廠」公投案，也有759萬、近38.46％支持，編號第16案的「以核養綠」公投案，也有近600萬位民眾支持。對於台灣能源轉型的多數民意方向非常清楚，就是「減碳、以核養綠」。

新竹縣府表示，這6點聲明分別是：

1.減煤是世界趨勢，包括英國、歐盟甚至是南韓忠清南道等地區也開始跟進，目前臺中市已正式申請加入減煤聯盟(Powering Past Coal Alliance, PPCA)，呼籲中央應申請加入，代表減少生煤發電的決心。

2.臺中市管制生煤自治條例是地方議會通過，具法律效力，並對中臺灣地區空氣品質改善具良好效益，中央不應透過修法剝奪地方改善空氣品質權利。中臺灣區域治理平台七縣市支持自治條例所規定，臺中電廠每年生煤使用量上限應為1,104萬公噸，無10%的容許誤差。

3.呼籲中央應正視燃煤發電的空氣污染問題，請中央加速綠能發電的推動，減少燃煤發電比例，改善中南部空氣污染的問題。

4.減碳不是下一代的責任，既存火力電廠應加速降低空氣汙染及碳排放的總量。新設火力電廠應全面裝設碳捕集設備，降低溫室氣體排放。

5.為建立永續韌性的生活與產業環境，中央應儘速落實溫室氣體減量及管理法，推動溫室氣體總量管制及排放交易制度，並結合相關管制法規與補貼制度，加速碳排放減量及氣候變遷調適工作。

6.臺中電廠2部燃氣機組上線後將10部燃煤機組的4部轉為備用，此種「不減反增」、無視中南部民眾生存權之能源規劃，呼籲中央應正視臺中市民訴求，並督促臺中發電廠將4部燃煤機組於燃氣機組商轉前除役，以改善中南部空氣污染的問題。

臺中市政府盧秀燕市長特別於今天邀集彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市...
臺中市政府盧秀燕市長特別於今天邀集彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等，召開七縣市首長會議。圖／縣府提供
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縣長楊文科（右）在會議中表示，新竹縣全力支持「中台灣區域治理平台」的6點聲明。圖...
縣長楊文科（右）在會議中表示，新竹縣全力支持「中台灣區域治理平台」的6點聲明。圖／縣府提供
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新竹減碳空氣品質

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