桃市議會國民黨團首度甲級動員 大刪市府90億元預算

2019-12-03 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市議會聯席審查市府109年度預算邁入第6天，國民黨團今天首度發出甲級動員令，31席議員扣除正副議長就到了27人，展現多數優勢，一早擱置與刪除市府新聞處3千多萬元預算，下午審查地政局時，市議員舒翠玲批評地政局提撥平均地權基金85億元繳庫列為歲入，但標售率不佳，明年又繼續提撥90億元列為歲入，動議刪除，獲大會表決通過，將進二三讀審查。

議會國民黨團書記長梁為超說，今天首度發出甲級動員，應出席29人實到27人，林昭賢、徐其萬2人雖有報備請假，但依據內規仍未參與表決就屬於未到，已請黨部派員登記，只要未到或是表決時違背黨團意見，1次罰1萬元，並預告直到預算審查結束，每天都會甲級動員。

對此，議會民進黨團總召呂林小鳳表示，黨籍議員僅17人，無論怎樣表決都輸，但仍希望審查預算時，各黨團議員能理智和諧，即便國民黨團動議刪除，民進黨團議員也會動議擱置，強調市府建設不能停擺，並也針對擱置刪除預算保留發言權，希望之後進入黨團協商能有最佳共識。

今天議會審查第1個局處新聞處時，國民黨團議員展現甲級動員氣勢火力全開，陸續針對吉祥物、市政宣傳與行銷等費用提出質疑，市議員詹江村、黃敬平、黃婉如等人相繼發言認為部分行銷費用是浮濫編列，動議擱置或刪除。

民進黨籍議員劉仁照發言，認為高雄市新聞局預算2億元，桃園市新聞處預算僅1.2億元，已屬保守，希望其他議員高抬貴手，但最後仍不敵藍營人數優勢，新聞處預算最後被刪除總金額達3464萬9718元，其中包括重大市政政策行銷刪除費用1千萬元、辦理城市行銷宣傳活動費用刪除1千萬元等。

今天下午審查至市府地政局時，國民黨團議員舒翠玲更是動議刪除地政局90億元的平均地權基金歲入預算；舒說統計鄭文燦市長賣地，包含區段徵收與市地重劃所得，104至107年總共賣地322.8億元，撥入市庫花了200億元，至於今年108年預計賣地30筆挹注市庫85億元，但截至9月賣地所得挹注僅20億，標售率不佳，擔心市府祖產恐被賣光，因此動議刪除。