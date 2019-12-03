「由我發聲幫弱勢代言」 兒少代表學生推薦名單出爐

2019-12-03 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣社會處連3年舉辦兒少諮詢代表遴選，今年遴選方式不同，有別於以往學校推薦，這次由學生們自我推薦，44人報名，縣府透過公開遴選，邀請現任兒少代表與專家學者遴選出第3屆苗栗縣12名兒少代表，替苗栗縣兒少，提供政府政策建言，為兒少的福利及權益發聲。

「為關懷弱勢站起來」新任的兒少代表之一徐瑋佑，曾夢想當職棒選手，國中時突來疾病讓他癱瘓，連呼吸都困難，堅持努力復健，他重新活下來，高一的瑋佑可以使用電動輪椅獨自行動，他說，從一個處處需要別人幫助的他，期望自己能替弱勢發聲。

「為什麼國外的小孩很敢發言？」新任兒少代表之一君毅中學高中二年級趙禹安說，「讓世界看見台灣請到我的家鄉來」，在天然資源及軟硬體設備、醫療資源、育樂場所及教育等資源較缺乏的苗栗，想透過兒少代表培力與議題討論，為家鄉努力。

社會處指出，縣府首次廣邀學校、社團協會及自我推薦，透過公開遴選，由現任兒少代表、外聘專家學者擔任評審，44名初審合格名單，選出12名苗栗縣第3屆兒少代表，兒少代表包含身心障礙、單親、原住民、客家人及閩南族群，縣內二分之一鄉鎮都涵蓋到，藉此掌握縣內兒少需求。

社會處指出，縣府聘請專家學者替12名兒少代表，量身打造培力教育訓練，兒少代表關注議題多元，家庭暴力孩童處遇、兒少的福利與權益推動、關心獨居老人、幫助原民政策、高中職第8節輔導課使用情形、校園霸凌等公共議題，未來以提案向公部門提出建言，讓政策制定更貼近兒少需求。

苗栗縣第三屆兒少代表名單如下：

正取名單：徐瑋佑、許恒瑋、謝蓁穎、趙莉卉、江宜倫、李蕙玲、林昀陽、潘姿頻、曾好、陳諾、趙禹安、吳福強。