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竹市議會通過市府明年度總預算案 歲出共刪減7千萬元

2019-12-03 15:30聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市議會今天3讀通過市府明年度總預算案，共刪減7千萬元，歲出預算減為235.33億元，議長許修睿認為刪減比例和去年差不多，市長林智堅到議會向許修睿及議員致意，感謝議會支持，強調會秉持財政紀律將錢用在刀口上，全力以赴投入建設，讓市民感受竹市的進步，找回認同與光榮感。

市府明年度總預算案經議會連日來審查討論與協商，今天議事人員宣讀協商結果，總共刪減7千萬元，包括第2預備金6千萬元及產發處海山漁港漁業推廣專區計畫委託規畫設計費、城銷處參加其他縣市經費及文化局演武場、典獄長宿舍再利用工程與推廣活動經費。

時代力量議員廖子齊對燈會預算有意見，提案表決刪減，但僅4人附議未能成案，同黨議員林彥甫則主張刪減1次性活動，並強調時力黨團沒參與協商，不同意此協商成果；無黨籍市議員鄭成光則說，市府預算嚴謹編列，多數議員有共識，應盡快通過。

總預算案經2、3讀會通過，歲出共刪減7千萬元，附帶議決要求市府推動關懷據點的志工等接受失智症友善教育訓練、垃圾清運應抽查，資收物或廚餘太多必要時拒收，補助社團、社區經費應公開、公正、透明，兒童探索館應將公托中心納入規畫。

市府指出，明年度資本支出預算55.43億元主要投入公共建設，占歲出總預算23.55%，包括公道三新闢道路工程用地費及工程費5.54億元、步行城市計畫3.4億元、提升道路品質計畫1.63億元、漁人碼頭、17公里海岸及頭前溪左岸水環境改善工程1.84億元、國際展演中心新建工程1.97億元。

新竹市立圖書館新館與兒童探索館整建工程1.7億元、市立棒球場新建工程1.84億元、香山綜合休閒運動館新建工程1.45億元、國中小老舊校舍與幼兒園園舍整建工程4.65億元及補助中小學冷氣設備1.5億元等多項重大基礎建設， 市府會落實執行，期盼讓市民感受城市的進步。

新竹市議會議長許修睿敲槌通過市府明年度總預算案，共刪減7千萬元。記者黃瑞典／攝影
新竹市議會議長許修睿敲槌通過市府明年度總預算案，共刪減7千萬元。記者黃瑞典／攝影
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