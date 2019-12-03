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影／杜絕違法棄置 楊文科要成立24小時專線、加碼檢舉獎金

2019-12-03 15:30聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

針對新竹縣橫山鄉、芎林鄉、關西鎮近月發生的重大非法棄置案件，以及日前寶山鄉發生偷倒廢土案，新竹縣長楊文科今天上午在主管會報中宣誓打擊非法的決心，指示環保、農業等單位成立24小時值班專線，並加碼舉報獎金，向違法棄置案件宣戰。 

楊文科說，大型機具進出、設定抵押或是移轉等蜘絲馬跡，有可能是濫墾或是要棄置的前奏，相關單位要有警覺心。他強調棄置、掩埋化學廢液桶的行為事涉縣民的生命財產安全，「縣府不怕家醜外揚，打擊犯罪絕不手軟。」 

環保局表示，橫山化學廢液桶棄案，已動支第二預備金1350萬元進行污染調查及廢棄物清除處理工作，12月上旬開始運出廢液桶，環保署北區督察大隊、內政部保七刑大持續追查化學廢液桶產源事業中。 

芎林鄉原金雞蛋休閒農場掩埋廢棄物案，截至10月30日已開挖出20桶廢液桶並向環保署申請緊急處置工作計畫，現正請鄉公所修復坍坊道路，方便大型機具車輛通行，加快載運廢液的速度。而關西鎮遭棄置強酸廢棄物，全案正由新竹地方檢察署刑事偵辦中，環保局正依廢棄物清理法執行代履行清除廢棄物及向行為人求償作業中。 

農業處今天說明，寶山鄉被偷倒廢土案，去年在同地點也曾發生，農業處已開罰近百萬，目前已報請檢察官偵辦中。邱世昌也建議中央修法，加強行政處罰及刑責，以收嚇阻之效。 

警察局長黃家琦在會議簡報中，強調環保平台緊密結合的重要，他建議要建立主管單位24小時接聽專線、並於時效內到場認定的制度，這樣就能依據專業認定將現行犯移送，並查扣車輛機具，而不是僅僅函送或是開單行政告發。

竹縣橫山鄉、芎林鄉、關西鎮近月發生的重大非法棄置案件，以及日前寶山鄉發生偷倒廢土...
竹縣橫山鄉、芎林鄉、關西鎮近月發生的重大非法棄置案件，以及日前寶山鄉發生偷倒廢土案。圖／縣府提供
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楊文科今天上午在主管會報中宣誓打擊非法的決心，指示環保、農業等單位成立24小時值...
楊文科今天上午在主管會報中宣誓打擊非法的決心，指示環保、農業等單位成立24小時值班專線，並加碼舉報獎金，向違法棄置案件宣戰。記者郭政芬／攝影
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廢棄物新竹楊文科

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