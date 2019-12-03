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程式教育從小做起！ 七年級工程師翻轉偏鄉孩童人生

2019-12-03 15:14聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市府青年事務局青創指揮部輔導的新創團隊思碼資訊有限公司，團隊定期至桃園復興區與高雄美濃區執行偏鄉程式教育服務，也在台北、桃園、新竹等多所國小授課，以遊戲的方式引導小朋友手寫程式，控制機器人完成指定任務，讓缺乏學習資源的偏鄉學生也能快速學會程式設計，翻轉偏鄉孩童人生。

兩位七年級生創辦人陳錦皇、徐之杰原任職於私人公司工程師，於今年3月因緣際會與桃園市復興區長興國小配合，每周三舉辦不插電（Unplugged）程式教育課程，透過有趣簡單的活動、遊戲、紙牌、教具、繪畫、口語指令教導孩童程式邏輯，以趣味遊戲代替平板電腦，避免孩童接觸傷眼的藍光。

陳錦皇說，有感於偏鄉國小在程式教育的師資缺乏，覺得自己可為小朋友們提供服務而毅然決定創業，雖然每次車程來回近2小時，早出晚歸為常態，但孩子們學習的熱情成為他們堅持下去的動力。

另外，陳錦皇也表示，當初歐洲小國愛沙尼亞發明出最早的通訊軟體SKYPE，那麼小的國家為何有如此科際實力，在於從小做起的程式教育，因此當時各國也吹起了兒童程式教育的風潮。他也深受啟發，開始了兒童程式教育的志業。

思碼資訊於去年九月進駐青創指揮部，由青創指揮部媒合桃園機器人製造龍頭祥儀企業股份有限公司合作，以技術與商務為基礎，未來將以推廣機器人STEM+課程技術或產品互惠合作，透過與大企業聯盟取得更多資源，藉此讓更多偏鄉學校孩童們受惠。

青年局未來也將輔導思碼資訊以60到70歲爺爺奶奶之樂齡程式教育領域發展深耕，規劃輔導團隊成為桃園市指標性程式教育品牌。

思碼資訊於去年九月進駐青創指揮部，由青創指揮部媒合桃園機器人製造龍頭祥儀企業股份...
思碼資訊於去年九月進駐青創指揮部，由青創指揮部媒合桃園機器人製造龍頭祥儀企業股份有限公司合作，透過與大企業聯盟取得更多資源，藉此讓更多偏鄉學校孩童們受惠。圖／青年局提供
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思碼資訊公司與桃園市復興區長興國小配合，每周三舉辦不插電（Unplugged）程...
思碼資訊公司與桃園市復興區長興國小配合，每周三舉辦不插電（Unplugged）程式教育課程，透過有趣簡單的活動、遊戲、紙牌、教具、繪畫、口語指令教導孩童程式邏輯。圖／青年局提供
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思碼資訊公司與桃園市復興區長興國小配合，每周三舉辦不插電（Unplugged）程...
思碼資訊公司與桃園市復興區長興國小配合，每周三舉辦不插電（Unplugged）程式教育課程，透過有趣簡單的活動、遊戲、紙牌、教具、繪畫、口語指令教導孩童程式邏輯。圖／青年局提供
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偏鄉學校青創青年

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