全台首輛「原住民媽媽安心專車」 助偏鄉孕婦產檢

2019-12-03 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



原鄉交通不便，產婦做產檢不易，為促進新竹原鄉地區孕產婦及新生兒健康，至善基金會今天正式啟動全台首輛「原住民媽媽安心專車」，培訓部落在地婦女為關懷員，透過一台車、一群人，為原鄉孕產婦提供產檢接送、關懷家訪。

至善基金會表示，以新竹縣尖石鄉後山地區為例，一位懷孕媽媽必須配合其他人剛好要開車下山才能到市區的醫院做產檢，單趙車程就要2小時，回到家常常天已經黑了，導致孕婦產檢次數不理想，也無法透過產檢掌握寶寶狀況。

為了照顧尖石、五峰及竹東地區孕產婦與新生兒健康，至善與鄉公所及衛生所合作，並獲得默沙東藥廠資金贊助，啟動「原住民媽媽安心專車」計畫，為了讓計畫順利運作，至善培訓了一批部落關懷員，她們多是在地婦女，讓「媽媽關懷媽媽，媽媽安心媽媽」。

至善基金會執行長洪智杰表示，透過一台車、一群人，形成一股原生力量，為原鄉孕產婦提供產檢接送，關懷家訪、宣導衛教知識，提供嬰幼兒課程、親子互動課程等，盼促進偏遠原鄉孕產婦和孩子的健康。

洪智杰也感謝默沙東藥廠的贊助，讓這個計畫可以進行兩年無後顧之憂，至善也邀請了國立成功大學公共衛生研究所教授暨健康資料加值應用研究中心主任呂宗學，協助進行問卷調查以及統計分析，希望讓計畫服務成果詳細呈現出來。