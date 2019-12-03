親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民主是需治療的毒癮？中共政權下的香港與新疆

黨內第一槍？不滿不分區 台大教授辭國民黨大陸部副主任

全台首輛「原住民媽媽安心專車」 助偏鄉孕婦產檢

2019-12-03 13:52聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

原鄉交通不便，產婦做產檢不易，為促進新竹原鄉地區孕產婦及新生兒健康，至善基金會今天正式啟動全台首輛「原住民媽媽安心專車」，培訓部落在地婦女為關懷員，透過一台車、一群人，為原鄉孕產婦提供產檢接送、關懷家訪。

至善基金會表示，以新竹縣尖石鄉後山地區為例，一位懷孕媽媽必須配合其他人剛好要開車下山才能到市區的醫院做產檢，單趙車程就要2小時，回到家常常天已經黑了，導致孕婦產檢次數不理想，也無法透過產檢掌握寶寶狀況。

為了照顧尖石、五峰及竹東地區孕產婦與新生兒健康，至善與鄉公所及衛生所合作，並獲得默沙東藥廠資金贊助，啟動「原住民媽媽安心專車」計畫，為了讓計畫順利運作，至善培訓了一批部落關懷員，她們多是在地婦女，讓「媽媽關懷媽媽，媽媽安心媽媽」。

至善基金會執行長洪智杰表示，透過一台車、一群人，形成一股原生力量，為原鄉孕產婦提供產檢接送，關懷家訪、宣導衛教知識，提供嬰幼兒課程、親子互動課程等，盼促進偏遠原鄉孕產婦和孩子的健康。

洪智杰也感謝默沙東藥廠的贊助，讓這個計畫可以進行兩年無後顧之憂，至善也邀請了國立成功大學公共衛生研究所教授暨健康資料加值應用研究中心主任呂宗學，協助進行問卷調查以及統計分析，希望讓計畫服務成果詳細呈現出來。

呂宗學指出，好的胎兒環境不只會影響到新生兒的出生結果，也會影響到成人慢性疾病的發生，在少子化時代，每個孩子都是寶，若本計畫成效顯著，未來也可以推廣到其他偏鄉，嘉惠更多孕婦及孩子。

至善基金會今天正式啟動全台首輛「原住民媽媽安心專車」，為原鄉孕產婦提供產檢接送、...
至善基金會今天正式啟動全台首輛「原住民媽媽安心專車」，為原鄉孕產婦提供產檢接送、關懷家訪。記者陳斯穎／攝影
分享
至善基金會今天正式啟動全台首輛「原住民媽媽安心專車」，為原鄉孕產婦提供產檢接送、...
至善基金會今天正式啟動全台首輛「原住民媽媽安心專車」，為原鄉孕產婦提供產檢接送、關懷家訪。記者陳斯穎／攝影
分享

新生兒衛生所

相關新聞

時力邀紙風車新竹巡演 柯一正親自推薦市民來看表演

2019-12-03 13:12

平鎮高中奪黑豹旗 「那一年」紀錄片看見刻骨銘心歷程

2019-12-03 12:36

竹東鎮「妻代夫職」 綠黨抗議

2019-12-03 00:03

感動貝里斯 清大志工團獲青年獎章

2019-12-02 23:50

苗栗露天燒稻草 稽查來遲未開罰

2019-12-02 23:49

竹市圓夢心願卡 470張待認領

2019-12-02 23:45

新竹之光！全國民俗賽 新港國小舞獅隊4冠王

2019-12-02 23:45

地方救公投 桃市議會藍軍力挺

2019-12-02 23:36

鄭文燦：5G整合航空城、亞矽計畫不僅止於觀念 要可行

2019-12-02 21:03

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

沒想到台灣有神之解謎遊樂園！「按+」免費拿150元爽玩到嗨爆

2019-12-02 15:13

桃園流行音樂露天劇場今動土 打造北部戶外音樂基地

2019-12-02 14:44

新竹國小喜迎122年校慶 嶄新籃球場成最好禮物

2019-12-02 14:39

中醫大新竹附醫院慶 12日辦健康園遊會出動檢測儀器

2019-12-02 13:31

影／燒稻草害處多多 她投訴籲執法要有魄力

2019-12-02 17:15

新竹之光！ 新港國小舞獅隊全國民俗賽四冠王

2019-12-02 16:06

桃園議會國民黨團挺公投綁大選 台北新北議會串連修法

2019-12-02 15:21

竹市470個弱勢兒心願 待認領

2019-12-02 14:25

竹東鎮長「妻代夫職」惹議 綠黨今到縣府門口抗議

2019-12-02 10:58

想要羊毛被讓阿嬤溫暖過冬 竹市圓夢計畫心願卡待認領

2019-12-02 10:35
看更多

熱門文章

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

大巨蛋商場、影城棟退縮106坪 議員酸：北市府撐5年 柯換來面子

2019-12-03 00:30

悄悄通過！大巨蛋室內退縮106坪 柯市府：比預期多

2019-12-02 21:32

基隆市公車虧損連連 議會砍1700萬學生票、專車補貼

2019-12-02 22:22

雙北市長午餐會 侯友宜：柯文哲吃便當比我快

2019-12-02 18:33

南投仁愛平靜吊橋升級2.0 鋼構設計汽車也能走

2019-12-03 07:33

綠守屏南立委 蘇震清：我的對手是屏東議長周典論

2019-12-02 19:17

踢爆未查驗就偷跑營運 王世堅罵「World Gym成了細菌」

2019-12-03 13:06

奮起湖林地解編 鐵路便當代言人終於盼到了！

2019-12-02 19:34

參加日本米食競賽 台東池上老農謝美國勇奪金賞大獎

2019-12-02 17:36

影／燒稻草害處多多 她投訴籲執法要有魄力

2019-12-02 17:15

內湖隧道換LED燈太亮！高嘉瑜要求改善 市府：還沒完工

2019-12-02 19:49

屏東縣崁頂鄉長二度遭羈押 縣府指派九如鄉前鄉長許重慶代理

2019-12-02 17:59

北流2850萬元預算僅用29字說明 議員傻眼

2019-12-02 20:54

高雄氣爆裝置藝術惹議 陳麗娜反嗆：天價且規避採購法

2019-12-02 17:58

「凍蒜」聲聽到凍未條 屏東市公所用民謠尬聲

2019-12-02 16:56

高雄輕軌爭議路段 葉匡時：原路線導入造街計畫

2019-12-02 16:40

林佳新餵狗喝酒還罵三字經 陳其邁：動保負面教材

2019-12-02 16:30

旗山香蕉馬拉松周日起跑 5千根香蕉吃免驚

2019-12-02 20:21

宜蘭真功夫「創意料理達人」登場 力邀米其林名廚代言

2019-12-02 21:12

第6座透水保水校園 新北高中打造4900噸地下貯水槽

2019-12-02 19:21

林家花園蝶舞光綴光雕秀 陪你浪漫過耶誕、情人節

2019-12-03 07:32

霸氣！建設公司老董賣房 每賣一戶就捐2萬

2019-12-02 19:34

潘孟安為蘇震清站台 喊話屏東要衝出蔡英文最高得票率

2019-12-02 19:53

台南溪北到高鐵嘉義站 快捷公車5日上路

2019-12-02 16:31

澄清遭政治抹黑 蘇震清今晚造勢：民進黨無分裂本錢

2019-12-02 19:27

成功做出市場差異化 國產毛豆變「綠金」

2019-12-02 23:22

竹市稅務局推動物園馬卡龍月曆 12月5日起憑發票兌換

2019-12-03 14:09

台南清淨家園考核 這個里路公廁比家裡還乾淨

2019-12-02 16:46

高雄輕軌二階爭議路段 維持原路線

2019-12-03 00:00

宜蘭轉運站升級 明年動工預定111年完成

2019-12-02 16:47

台南農特拚產銷平衡 郭國文：力抗假契作真統戰

2019-12-02 21:22

會面柯文哲 侯友宜：只要沒私心，雙北生活圈一定更好

2019-12-02 20:06

翡翠原水管取水 關鍵隧道開挖

2019-12-03 00:13

新北推校園午餐3.0 這5校午餐能吃到7國新住民美食

2019-12-02 18:03

李永萍周日汐止競總成立 上午歡慶下午合體韓國瑜

2019-12-02 18:57

毛豆從國外紅回來 12月7日揪大家到屏東崁頂採毛豆

2019-12-02 18:36

終於等到了！ 奮起湖林地解編

2019-12-02 23:28

游錫堃以「宜蘭精神」返鄉催票 目前民調雖贏但贏不多

2019-12-02 20:53

噪音車滿街跑吵死人 中彰投大執法

2019-12-02 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top