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時力邀紙風車新竹巡演 柯一正親自推薦市民來看表演

2019-12-03 13:12聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

紙風車文教基金會每年都有全台319鄉鎮巡演，2014年起也加入卡車藝術工程，時代力量新竹市立委參選人高鈺婷也邀請紙風車劇團到新竹展演，紙風車將在新竹帶來2場演出，包含12月6日將有紙風車卡車藝術工程由「即將成真火舞劇團」演出、12月27日將有紙風車劇團表演，提供新竹市民藝術饗宴，演出當天免費入場、自由入座。

高鈺婷表示，感謝後援會邀請紙風車前來新竹演出，目前安排兩個場次，第1場於12月6日晚上7點在天公壇旁大草坪，由「即將成真火舞劇團」演出；第2場於12月27日晚上7時由紙風車劇團在世博館旁廣場演出「雞城故事」。

紙風車文教基金會董事長柯一正昨天也親自到新竹市宣傳，他表示，希望將所有好的表演送到全台各地孩子們的眼前，12月6日表演團體「即將成真火舞團」是從國外參與達人秀後一路紅回台灣的火舞團體，代表台灣挑戰「亞洲達⼈秀」、「出彩中國⼈」等⼤型選秀比賽，2017年曾參與央視春晚演出。

而月底演出的「雞城故事」以西方經典劇作為發想素材，為兒童版歌舞音樂劇，劇中將人擬雞化、將雞擬人化，人雞合一的歌舞呈現，透過劇情讓孩子們了解，勝不驕、敗不餒，勝負並不是最重要的，懂得給予他人愛與關懷，並有勇氣面對挫折與失敗。

12月6日將有「即將成真火舞劇團」演出。圖／高鈺婷競選辦公室提供
12月6日將有「即將成真火舞劇團」演出。圖／高鈺婷競選辦公室提供
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12月6日將有「即將成真火舞劇團」演出。圖／高鈺婷競選辦公室提供
12月6日將有「即將成真火舞劇團」演出。圖／高鈺婷競選辦公室提供
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紙風車新竹舞團時代力量2020選舉2020選舉新竹市立委

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