時力邀紙風車新竹巡演 柯一正親自推薦市民來看表演

2019-12-03 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



紙風車文教基金會每年都有全台319鄉鎮巡演，2014年起也加入卡車藝術工程，時代力量新竹市立委參選人高鈺婷也邀請紙風車劇團到新竹展演，紙風車將在新竹帶來2場演出，包含12月6日將有紙風車卡車藝術工程由「即將成真火舞劇團」演出、12月27日將有紙風車劇團表演，提供新竹市民藝術饗宴，演出當天免費入場、自由入座。

高鈺婷表示，感謝後援會邀請紙風車前來新竹演出，目前安排兩個場次，第1場於12月6日晚上7點在天公壇旁大草坪，由「即將成真火舞劇團」演出；第2場於12月27日晚上7時由紙風車劇團在世博館旁廣場演出「雞城故事」。

紙風車文教基金會董事長柯一正昨天也親自到新竹市宣傳，他表示，希望將所有好的表演送到全台各地孩子們的眼前，12月6日表演團體「即將成真火舞團」是從國外參與達人秀後一路紅回台灣的火舞團體，代表台灣挑戰「亞洲達⼈秀」、「出彩中國⼈」等⼤型選秀比賽，2017年曾參與央視春晚演出。