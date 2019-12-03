平鎮高中奪黑豹旗 「那一年」紀錄片看見刻骨銘心歷程

2019-12-03 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市平鎮高中棒球隊92年成軍，近年來囊括國內外各項大賽獎項，創造棒球傳奇。市府教育局、文化局合作106年開始規畫籌拍紀錄片，歷經兩年完成拍攝，透過影像記錄平鎮高中棒球隊成長的故事，紀錄片取名「那一年」，期盼讓所有懷抱棒球夢的孩子們以此為模範，延續桃園棒球傳奇。

桃園市政府昨天在光影文化館舉辦「那一年」首映，市長鄭文燦到場和現在的平鎮高中棒球隊選手，還有畢業轉入職棒的校友一起欣賞影片。

鄭文燦指出，平鎮高中棒球隊過去在桃園市三級棒球總顧問張滄彬，與當時平鎮高中校長張永鄰推動下成軍，不僅完成桃園市三級棒球銜接，讓優秀棒球人才能留在桃園，也網羅了國內青棒好手，一路練球練兵，征戰多項國內外賽事奪冠，1日更在黑豹旗全國高中棒球大賽封王，相當不容易，絕對可以稱得上桃園棒球的傳奇。

鄭文燦說，市府致力扎根三級棒球，培訓教練、選手不遺餘力，平鎮高中棒球隊是職棒選秀的重要來源，目前已有將近40位校友在職業棒球路上發光發熱。

為了呈現多樣化的棒球精神，這次紀錄片內容傳達挑戰自我、苦練、榮譽、挫折與團隊精神展現的過程，期盼藉此推廣棒球運動，分享打棒球的人生體驗。鄭文燦表示，市府已興建4座棒球場，而平鎮高中棒球場改建案也即將完成，期許未來桃園棒球持續與職棒連結，推展運動文化及其價值。 市府將安排「那一年」接下來放映地點時間。