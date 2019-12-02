鄭文燦：5G整合航空城、亞矽計畫不僅止於觀念 要可行
桃園市長鄭文燦今天出席「2019亞洲‧矽谷5G創新應用論壇」，指出桃園航空城、亞洲‧矽谷及軌道基礎建設計畫為推動桃園城市發展的3支箭，尤其透過5G技術發展及創新應用，將有助於整合桃園航空城和亞洲‧矽谷計畫，期盼論壇不僅止於提出觀念，而是實際化為可執行的計畫，並協助產官學攜手，打造台灣5G發展聯盟，透過更多元的創新應用，落實智慧城市的精神。
鄭文燦說，5G應用範圍相當廣泛，從高品質影像傳輸到智慧製造、智慧醫療、智慧交通、自駕車等，甚至當技術發展足夠成熟時，能創造無限可能與商機。市府先前推動亞矽計畫時，特別促成Lamigo桃猿隊與台灣NTT、思科台灣合作，希望將桃園國際棒球場打造成為全台首座智慧互動球場，為「桃園智慧互動球場創新應用計畫」規畫投入8000萬元經費，將帶給球迷全新的觀賽體驗。
鄭文燦表示，Lamigo桃猿隊目前已完成轉賣交易，後續將由日本樂天集團接手經營，日本樂天集團本身擁有東北樂天金鷲隊，而樂天金鷲隊宮城主球場也是日本首屈一指的科技化球場，期許桃園國際棒球場也能持續朝智慧球場目標邁進。
桃園市政府今年獲得ICF全球智慧城市首獎Top1殊榮，鄭文燦強調5G技術是發展智慧城市的關鍵，明年進入商用階段，桃園擁有許多優質的示範場域，希望能爭取參與更多元的試驗計畫，並在中央的支持下，擴大相關產業投資，協助桃園發展成為最年輕且最科技化的城市。
今天出席論壇者包括國發會產業發展處長詹方冠、市府經發局長郭裕信、桃園航空城公司董事長王義川、亞洲‧矽谷執行中心行政長李博榮、台灣NTT執行長廖宇、台灣NTT顧問業務部資深總監謝寶琳、台達電資訊長柯淑芬、思科台灣總經理陳志惟、思科台灣技術長馮志良、中原大學智慧製造研發中心主任陳夏宗、奇翼醫電總經理李維中等。
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