鄭文燦：5G整合航空城、亞矽計畫不僅止於觀念 要可行

2019-12-02 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



桃園市長鄭文燦今天出席「2019亞洲‧矽谷5G創新應用論壇」，指出桃園航空城、亞洲‧矽谷及軌道基礎建設計畫為推動桃園城市發展的3支箭，尤其透過5G技術發展及創新應用，將有助於整合桃園航空城和亞洲‧矽谷計畫，期盼論壇不僅止於提出觀念，而是實際化為可執行的計畫，並協助產官學攜手，打造台灣5G發展聯盟，透過更多元的創新應用，落實智慧城市的精神。

鄭文燦說，5G應用範圍相當廣泛，從高品質影像傳輸到智慧製造、智慧醫療、智慧交通、自駕車等，甚至當技術發展足夠成熟時，能創造無限可能與商機。市府先前推動亞矽計畫時，特別促成Lamigo桃猿隊與台灣NTT、思科台灣合作，希望將桃園國際棒球場打造成為全台首座智慧互動球場，為「桃園智慧互動球場創新應用計畫」規畫投入8000萬元經費，將帶給球迷全新的觀賽體驗。

鄭文燦表示，Lamigo桃猿隊目前已完成轉賣交易，後續將由日本樂天集團接手經營，日本樂天集團本身擁有東北樂天金鷲隊，而樂天金鷲隊宮城主球場也是日本首屈一指的科技化球場，期許桃園國際棒球場也能持續朝智慧球場目標邁進。

桃園市政府今年獲得ICF全球智慧城市首獎Top1殊榮，鄭文燦強調5G技術是發展智慧城市的關鍵，明年進入商用階段，桃園擁有許多優質的示範場域，希望能爭取參與更多元的試驗計畫，並在中央的支持下，擴大相關產業投資，協助桃園發展成為最年輕且最科技化的城市。