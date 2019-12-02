影／燒稻草害處多多 她投訴籲執法要有魄力

2019-12-02 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



秋冬時節，部分農民就地燒稻草，苗栗市民梁小姐上月30日在苗栗市新川里11鄰至公路旁農田發現，檢舉空氣汙染，她向媒體投訴稽查人員姍姍來遲，又沒有開罰，讓她好傻眼。

梁小姐投訴說，她30日發現苗栗市新川里11鄰至公路旁農田「白煙裊裊」，開始以為是大火，結果是燒稻草，讓空汙更糟，對過敏者更是氣炸，當天下午報案只見警車，不見環保局人員，直到晚上7點環保局致電「人力不足，到場旗幟標記空汙，只能這樣結案」，她好傻眼，檢舉空汙難道沒有足夠的人力及執法魄力嗎？

她指出，空氣汙染防制法去年8月修正，燒稻草最重可處罰10萬元，許多農民停留在燒稻草可以「把害蟲去除錯誤觀念」，而且是古老方法，政府雖然有補助稻草分解菌，配套措施及宣傳顯然不足！苗栗是農業大縣，違法燒稻草卻執法不力，釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒（PM2.5）至環境，產生濃煙導致空氣品質惡化、危害民眾健康，甚至影響行車安全，亟需正視。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳回應說，環保局30日下午4點53分報案，稽查人員當時在通苑地區處理露天燃燒案件，因此晚上6點50分到場，查無行為人，因此沒有處罰，稽查人員依程序置放禁止露天燃燒宣導旗幟，將查明地主要求善盡管理責任，不得再有露天燃燒行為，如經查獲將依規定辦理。