親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

台大醫院新竹生醫園區分院將於12月16日下午2點開幕、17日正式營運，新竹生醫園區分院院長余忠仁、副院長袁瑞晃、台大醫院竹東分院院長詹鼎正今天下午拜會新竹縣長楊文科，說明新竹生醫園區分院的最新進度，楊文科也肯定台大新竹生醫園區醫院開幕，對新竹縣醫療提昇是重要的里程碑。

地方企盼多時的台大醫院新竹生醫園區分院，新竹縣政府已於11月18日核發開業執照，今天院區正在施工掛牌，地方鄉親很期待。

余忠仁表示，國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院初期的診察科別，包括內科，外科，婦產科，兒科，麻醉科，骨科，神經科，共7科，並開設急性一般床20床，門診診療間16間。

目前台大新竹生醫醫院也提出擴增規模的申請，將增加22床急性一般床、血液透析8床及放射科，新竹縣政府衛生局將於明天依據醫療機構設置標準審核，若符合規定，可望於16日開幕時同步啟用。

楊文科也詢問急診何時開放？余忠仁表示，因為部分精密儀器設備尚未完成驗收，及人員調度配置等相關問題，預估到明年2月再擴大服務項目，屆時將提供急診服務。

余忠仁說明新竹生醫醫院特色，將針對腫瘤、心血管、神精醫學、生殖醫學及重症醫學，提供台大醫療中心級的服務，預計明年第二季提供複合式手術室，由縣民可信賴的醫師，進行困難度高的手術。明年底可望開250床住院醫療服務，希望在112年第二期大樓啟用後，衛福部許可的728病床全開，包含500床一般病床、228床特殊病床。

左起竹東醫院院長詹鼎正、新竹生醫園區分院院長余忠仁、副院長袁瑞晃（右二）今天拜會...
左起竹東醫院院長詹鼎正、新竹生醫園區分院院長余忠仁、副院長袁瑞晃（右二）今天拜會縣長楊文科（左三）。記者郭政芬／攝影
分享
台大醫院新竹生醫園區今天正在掛牌，地方鄉親很期待。記者郭政芬／攝影
台大醫院新竹生醫園區今天正在掛牌，地方鄉親很期待。記者郭政芬／攝影
分享
台大醫院新竹生醫園區分院將於12月16日下午2點開幕、17日正式營運。記者郭政芬...
台大醫院新竹生醫園區分院將於12月16日下午2點開幕、17日正式營運。記者郭政芬／攝影
分享

新竹台大醫院楊文科

相關新聞

新竹之光！ 新港國小舞獅隊全國民俗賽四冠王

2019-12-02 16:06

影／燒稻草害處多多 她投訴籲執法要有魄力

2019-12-02 17:15

桃園議會國民黨團挺公投綁大選 台北新北議會串連修法

2019-12-02 15:21

沒想到台灣有神之解謎遊樂園！「按+」免費拿150元爽玩到嗨爆

2019-12-02 15:13

桃園流行音樂露天劇場今動土 打造北部戶外音樂基地

2019-12-02 14:44

新竹國小喜迎122年校慶 嶄新籃球場成最好禮物

2019-12-02 14:39

竹市470個弱勢兒心願 待認領

2019-12-02 14:25

中醫大新竹附醫院慶 12日辦健康園遊會出動檢測儀器

2019-12-02 13:31

竹東鎮長「妻代夫職」惹議 綠黨今到縣府門口抗議

2019-12-02 10:58

想要羊毛被讓阿嬤溫暖過冬 竹市圓夢計畫心願卡待認領

2019-12-02 10:35

油罐車漏油汙染 桃市開單

2019-12-01 23:11

單親爸養大3子女 獲家扶表揚

2019-12-01 23:08

推共享餐具 桃環局垃圾少3成

2019-12-01 23:08

低碳環保鄰里 桃市4年25里

2019-12-01 23:04

發揮巧思 創作可食地景 竹縣2校奪藝術教育貢獻獎

2019-12-01 23:01

中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51

禁用一次性餐具 桃市環保局試辦租借共享餐具

2019-12-01 19:39

桃園立委選戰大咖拚人氣 綠藍白參選人搶選票各展所長

2019-12-01 18:06

不再含淚投票 時力議員曾玟學林穎孟為高鈺婷拜票

2019-12-01 17:56

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

鄭文燦化身「阿燦哥哥」 唱跳助攻鄭朝方

2019-12-01 17:04

「是在哈囉」鄭宏輝推Line貼圖 跟上年輕人語言

2019-12-01 16:39

213新公車路線 桃園火車站往返林口長庚、捷運站40分鐘

2019-12-01 15:52

桃園「失智友善照護」講座再度爆場 市民高呼再開辦

2019-12-01 14:41

苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件

2019-12-01 13:17

桃園市「環保心」運動 作伙推低碳鄰里年省萬噸水

2019-12-01 12:34
看更多

熱門文章

影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

高雄輕軌二階爭議路段 預計走原路線但改工法

2019-12-02 11:38

鰻苗飆高價每尾140元「有價無量」一晚只撈到2尾

2019-12-01 22:00

台東火車票難買 劉櫂豪、張志明唇槍舌劍

2019-12-01 17:53

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率

2019-12-01 23:37

中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51

走了15年基隆新市政大樓過關 林右昌：歷史性的一步

2019-12-02 13:32

柯文哲拉政黨票在鹿港當人形立牌 拍照來者不拒

2019-12-01 17:56

阿里山櫻后染病 化身戲偶求醫

2019-12-01 23:53

高雄氣爆公共藝術詢價結果出爐 尹立嗆將對民代提告

2019-12-02 11:53

板橋溪崑及新埔公托中心成立 可收托1500名嬰幼兒

2019-12-02 13:10

埔里、魚池、水里景點 有望納日月潭景區

2019-12-01 23:38

里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所

2019-12-01 23:23

台中大坑、新田多條步道整修完畢 市府辦淨山

2019-12-01 23:06

賴清德到高雄為劉世芳站台 都沒有口誤

2019-12-01 23:58

中火「火力全開」？ 藍營中部3首長首合體齊嗆中火

2019-12-01 21:25

瓊林社區搞文創 「進士」系列商品超吸睛

2019-12-01 17:49

違建不只有拆除廢棄一途 高雄輔導賺綠金

2019-12-02 10:06

高屏大橋機車道 今封閉拓寬

2019-12-01 23:51

從衝突到合作 六龜十八羅漢山自然人文協會成軍

2019-12-01 19:54

不裝綠能設備政府會查稅！ 台東縣府：這是騙術別上當

2019-12-02 10:49

林佳新餵狗喝酒還罵三字經 陳其邁：動保負面教材

2019-12-02 16:30

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

想要羊毛被讓阿嬤溫暖過冬 竹市圓夢計畫心願卡待認領

2019-12-02 10:35

南門市場大樓改建開工 112年完工

2019-12-01 23:25

劉世芳笑談三輪車跑得快 黃昭順：同走六合路四年級生

2019-12-01 22:38

影／台南林百貨88周年大遊行 重現1930年第一場電影遊行

2019-12-01 16:09

影／台中市豐南消防分隊新廳舍落成 育英立體停車場啟用

2019-12-02 10:48

警官穿制服大跳佛舞 中市府：不觸法但應避免

2019-12-02 14:05

北市拆違建收費 新北有望跟進

2019-12-01 23:22

台南T-Bike 明年騎進溪北

2019-12-01 23:27

不再含淚投票 時力議員曾玟學林穎孟為高鈺婷拜票

2019-12-01 17:56

｢南鯤鯓代天府傳奇故事圖集｣ 志工訓練收穫滿

2019-12-02 11:08

高雄輕軌爭議路段 葉匡時：原路線導入造街計畫

2019-12-02 16:40

台電綠島火力發電廠歷時7年整治 終改善地下水汙染

2019-12-01 19:42

彰化青農談甘苦 最缺技術

2019-12-01 23:46

禁用一次性餐具 桃市環保局試辦租借共享餐具

2019-12-01 19:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top