台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



台大醫院新竹生醫園區分院將於12月16日下午2點開幕、17日正式營運，新竹生醫園區分院院長余忠仁、副院長袁瑞晃、台大醫院竹東分院院長詹鼎正今天下午拜會新竹縣長楊文科，說明新竹生醫園區分院的最新進度，楊文科也肯定台大新竹生醫園區醫院開幕，對新竹縣醫療提昇是重要的里程碑。

地方企盼多時的台大醫院新竹生醫園區分院，新竹縣政府已於11月18日核發開業執照，今天院區正在施工掛牌，地方鄉親很期待。

余忠仁表示，國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院初期的診察科別，包括內科，外科，婦產科，兒科，麻醉科，骨科，神經科，共7科，並開設急性一般床20床，門診診療間16間。

目前台大新竹生醫醫院也提出擴增規模的申請，將增加22床急性一般床、血液透析8床及放射科，新竹縣政府衛生局將於明天依據醫療機構設置標準審核，若符合規定，可望於16日開幕時同步啟用。

楊文科也詢問急診何時開放？余忠仁表示，因為部分精密儀器設備尚未完成驗收，及人員調度配置等相關問題，預估到明年2月再擴大服務項目，屆時將提供急診服務。