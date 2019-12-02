新竹之光！ 新港國小舞獅隊全國民俗賽四冠王

2019-12-02 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



竹縣新港國小舞獅隊於上個月17日赴嘉義縣吳鳳科技大學參加全國各級學校民俗體育競賽，在炎熱無遮棚的比賽場地，歷經全天激烈角逐，脫穎而出拿下「四冠王」的榮耀。四項冠軍分別為臺灣獅單獅混合組特優第一名、臺灣獅單獅混合組菁英賽第一名、臺灣獅雙獅混合組特優第一名、臺灣獅多獅混合組特優第一名。除此之外，另獲得臺灣獅多獅混合組菁英賽第二名，臺灣獅單獅女子組優等第五名的佳績。

縣長楊文科表示，看到新港國小有這樣的成績，感到非常與有榮焉，肯定他們在民俗技藝上的努力及貢獻，期盼他們繼續發光發熱，為竹縣爭光。

教練鄭宇芝表示，新港國小舞獅隊成立已數10年，團隊傳承台灣獅派別中龍鳳獅的技藝，在國內外各項舞獅比賽屢獲佳績。今年7月赴中國大陸參加厦門青少年龍獅交流賽，為台灣拿到海峽兩岸青少年龍獅交流賽兒童組金獎。舞獅隊為本次的全國賽，進行多次的假日集訓，平時上課期間也把握每天課間20分鐘時間練習。比賽成績是孩子們一步一腳印、刻苦耐勞練習的最佳印證。

本次比賽獲得單獅及多獅混合組組冠軍進入菁英賽，小選手們展現各種高難度動作，博得在場民眾鼓掌喝采。最令人感動的是單獅女子組比賽選手，獅頭手是五年級學生，獅尾手僅是三年級學生，加入團隊時間不長，卻能努力練習，比賽場上毫不生怯，有大將之風。