親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新竹之光！ 新港國小舞獅隊全國民俗賽四冠王

2019-12-02 16:06聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

竹縣新港國小舞獅隊於上個月17日赴嘉義縣吳鳳科技大學參加全國各級學校民俗體育競賽，在炎熱無遮棚的比賽場地，歷經全天激烈角逐，脫穎而出拿下「四冠王」的榮耀。四項冠軍分別為臺灣獅單獅混合組特優第一名、臺灣獅單獅混合組菁英賽第一名、臺灣獅雙獅混合組特優第一名、臺灣獅多獅混合組特優第一名。除此之外，另獲得臺灣獅多獅混合組菁英賽第二名，臺灣獅單獅女子組優等第五名的佳績。

縣長楊文科表示，看到新港國小有這樣的成績，感到非常與有榮焉，肯定他們在民俗技藝上的努力及貢獻，期盼他們繼續發光發熱，為竹縣爭光。

教練鄭宇芝表示，新港國小舞獅隊成立已數10年，團隊傳承台灣獅派別中龍鳳獅的技藝，在國內外各項舞獅比賽屢獲佳績。今年7月赴中國大陸參加厦門青少年龍獅交流賽，為台灣拿到海峽兩岸青少年龍獅交流賽兒童組金獎。舞獅隊為本次的全國賽，進行多次的假日集訓，平時上課期間也把握每天課間20分鐘時間練習。比賽成績是孩子們一步一腳印、刻苦耐勞練習的最佳印證。

本次比賽獲得單獅及多獅混合組組冠軍進入菁英賽，小選手們展現各種高難度動作，博得在場民眾鼓掌喝采。最令人感動的是單獅女子組比賽選手，獅頭手是五年級學生，獅尾手僅是三年級學生，加入團隊時間不長，卻能努力練習，比賽場上毫不生怯，有大將之風。

新竹縣府教育處表示，在日新月異的文化衝擊下，民俗文化的傳承變得十分艱難，新港國小透過學校的指導讓孩子們看見自己的文化，也讓民俗文化能映入大家的眼簾。新竹縣府對於民俗體育的發展也十分重視，希望透過資源的投入，從學校到孩子再到社會，讓每個人都能對於自身的文化有更深入的感觸，將這些文化能有更多的力量推廣到國際。

新港國小舞獅隊成立已數10年，團隊傳承台灣獅派別中龍鳳獅的技藝。圖／新港國小提供
新港國小舞獅隊成立已數10年，團隊傳承台灣獅派別中龍鳳獅的技藝。圖／新港國小提供
分享
竹縣新港國小舞獅隊脫穎而出拿下「四冠王」的榮耀。圖／新港國小提供
竹縣新港國小舞獅隊脫穎而出拿下「四冠王」的榮耀。圖／新港國小提供
分享

菁英新竹體育

相關新聞

影／燒稻草害處多多 她投訴籲執法要有魄力

2019-12-02 17:15

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

桃園議會國民黨團挺公投綁大選 台北新北議會串連修法

2019-12-02 15:21

沒想到台灣有神之解謎遊樂園！「按+」免費拿150元爽玩到嗨爆

2019-12-02 15:13

桃園流行音樂露天劇場今動土 打造北部戶外音樂基地

2019-12-02 14:44

新竹國小喜迎122年校慶 嶄新籃球場成最好禮物

2019-12-02 14:39

竹市470個弱勢兒心願 待認領

2019-12-02 14:25

中醫大新竹附醫院慶 12日辦健康園遊會出動檢測儀器

2019-12-02 13:31

竹東鎮長「妻代夫職」惹議 綠黨今到縣府門口抗議

2019-12-02 10:58

想要羊毛被讓阿嬤溫暖過冬 竹市圓夢計畫心願卡待認領

2019-12-02 10:35

油罐車漏油汙染 桃市開單

2019-12-01 23:11

單親爸養大3子女 獲家扶表揚

2019-12-01 23:08

推共享餐具 桃環局垃圾少3成

2019-12-01 23:08

低碳環保鄰里 桃市4年25里

2019-12-01 23:04

發揮巧思 創作可食地景 竹縣2校奪藝術教育貢獻獎

2019-12-01 23:01

中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51

禁用一次性餐具 桃市環保局試辦租借共享餐具

2019-12-01 19:39

桃園立委選戰大咖拚人氣 綠藍白參選人搶選票各展所長

2019-12-01 18:06

不再含淚投票 時力議員曾玟學林穎孟為高鈺婷拜票

2019-12-01 17:56

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

鄭文燦化身「阿燦哥哥」 唱跳助攻鄭朝方

2019-12-01 17:04

「是在哈囉」鄭宏輝推Line貼圖 跟上年輕人語言

2019-12-01 16:39

213新公車路線 桃園火車站往返林口長庚、捷運站40分鐘

2019-12-01 15:52

桃園「失智友善照護」講座再度爆場 市民高呼再開辦

2019-12-01 14:41

苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件

2019-12-01 13:17

桃園市「環保心」運動 作伙推低碳鄰里年省萬噸水

2019-12-01 12:34
看更多

熱門文章

影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53

台南又有新飯店開幕 蛋黃區成為搶客激戰區

2019-12-02 12:39

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

高雄輕軌二階爭議路段 預計走原路線但改工法

2019-12-02 11:38

鰻苗飆高價每尾140元「有價無量」一晚只撈到2尾

2019-12-01 22:00

台東火車票難買 劉櫂豪、張志明唇槍舌劍

2019-12-01 17:53

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

內湖5期違規住宅 70餘戶改為商業稅率

2019-12-01 23:37

中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51

走了15年基隆新市政大樓過關 林右昌：歷史性的一步

2019-12-02 13:32

柯文哲拉政黨票在鹿港當人形立牌 拍照來者不拒

2019-12-01 17:56

阿里山櫻后染病 化身戲偶求醫

2019-12-01 23:53

高雄氣爆公共藝術詢價結果出爐 尹立嗆將對民代提告

2019-12-02 11:53

板橋溪崑及新埔公托中心成立 可收托1500名嬰幼兒

2019-12-02 13:10

埔里、魚池、水里景點 有望納日月潭景區

2019-12-01 23:38

里長大小聲／日和里民漸增 李福源天天跑公所

2019-12-01 23:23

台中大坑、新田多條步道整修完畢 市府辦淨山

2019-12-01 23:06

賴清德到高雄為劉世芳站台 都沒有口誤

2019-12-01 23:58

中火「火力全開」？ 藍營中部3首長首合體齊嗆中火

2019-12-01 21:25

瓊林社區搞文創 「進士」系列商品超吸睛

2019-12-01 17:49

違建不只有拆除廢棄一途 高雄輔導賺綠金

2019-12-02 10:06

高屏大橋機車道 今封閉拓寬

2019-12-01 23:51

從衝突到合作 六龜十八羅漢山自然人文協會成軍

2019-12-01 19:54

不裝綠能設備政府會查稅！ 台東縣府：這是騙術別上當

2019-12-02 10:49

林佳新餵狗喝酒還罵三字經 陳其邁：動保負面教材

2019-12-02 16:30

台大醫院新竹生醫園區分院16日開幕 初期有這7科

2019-12-02 16:31

想要羊毛被讓阿嬤溫暖過冬 竹市圓夢計畫心願卡待認領

2019-12-02 10:35

南門市場大樓改建開工 112年完工

2019-12-01 23:25

劉世芳笑談三輪車跑得快 黃昭順：同走六合路四年級生

2019-12-01 22:38

影／台南林百貨88周年大遊行 重現1930年第一場電影遊行

2019-12-01 16:09

影／台中市豐南消防分隊新廳舍落成 育英立體停車場啟用

2019-12-02 10:48

警官穿制服大跳佛舞 中市府：不觸法但應避免

2019-12-02 14:05

北市拆違建收費 新北有望跟進

2019-12-01 23:22

台南T-Bike 明年騎進溪北

2019-12-01 23:27

不再含淚投票 時力議員曾玟學林穎孟為高鈺婷拜票

2019-12-01 17:56

｢南鯤鯓代天府傳奇故事圖集｣ 志工訓練收穫滿

2019-12-02 11:08

高雄輕軌爭議路段 葉匡時：原路線導入造街計畫

2019-12-02 16:40

台電綠島火力發電廠歷時7年整治 終改善地下水汙染

2019-12-01 19:42

彰化青農談甘苦 最缺技術

2019-12-01 23:46

禁用一次性餐具 桃市環保局試辦租借共享餐具

2019-12-01 19:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top