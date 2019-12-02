新竹之光！ 新港國小舞獅隊全國民俗賽四冠王
竹縣新港國小舞獅隊於上個月17日赴嘉義縣吳鳳科技大學參加全國各級學校民俗體育競賽，在炎熱無遮棚的比賽場地，歷經全天激烈角逐，脫穎而出拿下「四冠王」的榮耀。四項冠軍分別為臺灣獅單獅混合組特優第一名、臺灣獅單獅混合組菁英賽第一名、臺灣獅雙獅混合組特優第一名、臺灣獅多獅混合組特優第一名。除此之外，另獲得臺灣獅多獅混合組菁英賽第二名，臺灣獅單獅女子組優等第五名的佳績。
縣長楊文科表示，看到新港國小有這樣的成績，感到非常與有榮焉，肯定他們在民俗技藝上的努力及貢獻，期盼他們繼續發光發熱，為竹縣爭光。
教練鄭宇芝表示，新港國小舞獅隊成立已數10年，團隊傳承台灣獅派別中龍鳳獅的技藝，在國內外各項舞獅比賽屢獲佳績。今年7月赴中國大陸參加厦門青少年龍獅交流賽，為台灣拿到海峽兩岸青少年龍獅交流賽兒童組金獎。舞獅隊為本次的全國賽，進行多次的假日集訓，平時上課期間也把握每天課間20分鐘時間練習。比賽成績是孩子們一步一腳印、刻苦耐勞練習的最佳印證。
本次比賽獲得單獅及多獅混合組組冠軍進入菁英賽，小選手們展現各種高難度動作，博得在場民眾鼓掌喝采。最令人感動的是單獅女子組比賽選手，獅頭手是五年級學生，獅尾手僅是三年級學生，加入團隊時間不長，卻能努力練習，比賽場上毫不生怯，有大將之風。
新竹縣府教育處表示，在日新月異的文化衝擊下，民俗文化的傳承變得十分艱難，新港國小透過學校的指導讓孩子們看見自己的文化，也讓民俗文化能映入大家的眼簾。新竹縣府對於民俗體育的發展也十分重視，希望透過資源的投入，從學校到孩子再到社會，讓每個人都能對於自身的文化有更深入的感觸，將這些文化能有更多的力量推廣到國際。
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