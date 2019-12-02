桃園議會國民黨團挺公投綁大選 台北新北議會串連修法

2019-12-02 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



為了「爭民主、拒鳥籠」，反映基層民意心聲，桃園市議會國民黨團、無黨聯盟，今天聯合召開「爭脫鳥籠、迎向民主」記者會，宣布跟進台北市、新北市議會，提案修正桃園市政府於105年1月7日所公布的「桃園市公民投票自治條例，將地方性公投綁大選、降低公投年齡至18歲(地方公投自治條例仍規定20歲)、降低提案及連署門檻、建制電子連署機制作為主要修正內容。

國民黨副主席郝龍斌、台北市議員羅智強、游淑慧都到場，桃園市議會議長邱奕勝、立委候選人萬美玲、魯明哲及國民黨團書記長梁為超、執行長徐玉樹、無黨聯盟總召李家興、無黨籍議員劉熒隆及國民黨桃園市議員20多人都出席力挺。

郝龍斌開宗明義點出「中央拆公投，地方救公投」的訴求，指出民進黨去年九合一大敗，不檢討施政失敗，竟然把失敗責任推給「公投綁大選」，採取極端手段，將公投閹割成「鳥籠」公投，直接折傷民權。

郝龍斌和游淑慧、羅智強表示，公投是超乎意識形態與黨派，主要與民生、地方事務有關，民進黨主政下的中央政府悖離民意，利用立法院多數決強行修改公投法，讓公投與大選脫鉤，還只能兩年辦一次，讓公投幾乎過不了關，也因為投票時間的限制，連帶公投的時效都受限制，很難發揮影響力，他們將繼續到各縣市議會串連，用地方包圍中央，讓公投成為民眾行使直接民權最重要的工具。

議長邱奕勝指出，桃園的公民投票自治條例已有多年沒有修正，民進黨在立法院仗勢多數，貿然「沒收」修訂原來的公投法，等於渺視民意咨意妄為，桃園市議會已決定跟進台北市及新北市議會，針對公投自治條例作一次必要的修正，請所有的議員共同支持。

立委候選人萬美玲、魯明哲(現任市議員)認為，蔡政府將公投與大選脫鉤，不但違憲也違背民意，選舉、創制、複決本來就是人民的權利，民進黨修法限縮民眾權利，國民黨發起透過修正公投自治條例，除了更貼近民意，也把民眾直接立法的權利還給人民。

桃園市議會國民黨團書記長梁為超說，民進黨主席蘇貞昌曾說「公民投票是人民行使的直接民權，公投綁大選，可節省經費，更能展現民意」，但今年6月17日，民進黨修法強迫公投脫鉤大選，將公投法修惡才會變成「鳥籠」公投，違反民主精神並剝奪人民充分表達的機會。