桃園流行音樂露天劇場今動土 打造北部戶外音樂基地

2019-12-02 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



桃園市政府今天上午在大園機捷A17站前對面土地舉辦桃園流行音樂露天劇場動工典禮，由市長鄭文燦、文化部長鄭麗君等人主持動土，將投入5.7億元，打造容納1萬5千人的戶外音樂劇場，未來將成為可舉辦大型音樂會、演唱會各種音樂戶外場地，有別台北、高雄流行音樂中心，成為音樂演唱、歌迷最喜愛的音樂基地。

桃園市政府在大園區機捷A17站前對面4.3公頃土地，規畫興建桃園流行音樂露天劇場及打造原住民文創、媒體產業園區，政府總投資25.5億元，桃園自籌約11億元、原民會及文化部補助約14.5億元，桃園流行音樂露天劇場率先動土，由鄭文燦、鄭麗君、原民會副主委鍾興華等人共同動土。

桃園流行音樂露天劇場將結合原住民電視台、原住民文創中心3大建設主體興建，其中桃園流行音樂露天劇場占地約1.6公頃，將斥資5.7億元打造桃園音樂露天劇場，由劉培森建築師團隊設計，融入原住民文化特質及人本精神，開放式舞台及動線設計，周邊多個出口讓人潮迅速進出，還有特殊排水系統，施工預計明年11月底完工。