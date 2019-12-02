中醫大新竹附醫院慶 12日辦健康園遊會出動檢測儀器

2019-12-02 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



中國醫藥大學新竹附設醫院將在12月12日舉辦院慶，院長陳自諒表示，預防勝於治療，早一點檢測早一點發現早一點治療，當天有健康園遊會活動，擺設10個身體檢測攤位，分別是血糖站、肌握力檢測、骨質密度檢測、自律神經檢測、骨齡宣導、眼科葉黃素色素密度儀檢測(MPS II)、中醫養生茶試飲、銀耳試飲、細胞儲存介紹、皮膚測試。

眼科主任陳瑩山、家醫科主任胡松林、中醫師鄒曉玲和周書玉、身心科醫師周伯翰以及心臟內科醫師楊晨佳今天聯合為健康園遊會宣傳，提醒鄉親透過檢測守護健康，民眾當場可得知健康報告，只要集滿6站闖關小章，即可獲得院慶紀念小禮物，數量有限。另外，配合院慶，院方也舉行四場醫師衛教講座。

陳瑩山指出，健康園遊會特別推出MPS II 黃斑部色素細胞分析檢測儀，主要是3C時代來臨，面板及手機的藍光對於黃斑部，往往會形成黃斑部過度的氧化壓力，造成黃斑部病變的風險，由於現代人飲食不均衡，高度近視人口也高，MPS II 黃斑部色素細胞分析檢測儀提供快速、簡單、可靠的黃斑色素篩查。

同時，健康園遊會也推出「X光骨頭攝影AI輔助判讀與身高預測系統」宣導攤位，利用深度神經網絡和自動化影像處理輔助醫師作骨齡判定，並透過比對生理年齡預測最終身高，如同擁有一位資深可靠的兒童遺傳學專家協助判讀。

身心科醫師周伯翰指出，現代棘手的文明病，伴隨著身體和心理不適感等症狀，諸如不安、焦慮、憂鬱、煩悶、易怒、食慾不振、注意力不集中、記憶力減退皆有。而自律神經檢測儀提供篩檢的管道，正視惱人的身心症狀。