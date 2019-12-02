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竹東鎮長「妻代夫職」惹議 綠黨今到縣府門口抗議

2019-12-02 10:58聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地方法院日前針對竹東鎮長羅吉祥賄選案做出一審宣判，依違反選罷法交付賄絡罪判處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，羅吉祥亦將面臨停職，縣府上周指派羅吉祥的妻子出來擔任代理鎮長，綠黨今天前往新竹縣府門口抗議、高喊「老公賄選、老婆代理，竹東人你不生氣嗎？」，對新竹縣政府的選任決定，表達最深的遺憾並嚴厲譴責，強烈要求縣府還給竹東人一個乾淨的地方政治。

綠黨不分區立委參選人王浩宇表示，羅吉祥雖以「辭職明志」來做為賄選一審判決的回應，並決定繼續上訴。然而新竹縣政府居然直接指派當事人的妻子出來擔任代理鎮長，彷彿是昭告天下「這份薪水跟權力只有羅家人可以領」，毫不避諱得延續地方家族的政治利益。

綠黨竹縣二選區立委參選人陳冠宇則說，縣府公佈代理鎮長名單後，反彈聲浪極大。羅吉祥的妻子張順朋曾擔任清溪婦女會、婦聯同心會等國民黨附隨組織之理事長，縣府以社會賢達人士名義聘任，等於公然以鎮長職務進行對國民黨附隨組織的綁樁，如此地方利益結構不是新政治所期待的。

綠黨共同召集人劉崇顯表示，鎮長聘任應以民眾為最優先考量，鎮長職務深具熱情、專業、整合之各種能力，必須有實務經驗佐為補助，張順朋女士的聘任，顯然不符社會期待，也嚴重影響竹東鎮的社會觀感、聘任國民黨附隨組織人員為鎮長，對民主政治與轉型正義來說都是天大的笑話。

新竹縣政府民政處長黃文旭現場回應，派任是依照地方制度法的規定，上周也指定張順朋作為代理鎮長，主要是依據她的學經歷與操守、行政經驗等，做出最適當的決定。

羅吉祥上周五在臉書宣布辭職，黃文旭說，一旦收到羅吉祥的辭職書，會依照地方制度法在三個月內辦理補選，可能的時間在明年總統大選後半個月。

綠黨今天前往新竹縣府門口抗議、高喊「老公賄選、老婆代理，竹東人你不生氣嗎？」，要...
綠黨今天前往新竹縣府門口抗議、高喊「老公賄選、老婆代理，竹東人你不生氣嗎？」，要對新竹縣政府的選任決定，表達最深的遺憾並嚴厲譴責。記者郭政芬／攝影
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新竹縣政府民政處長黃文旭（左一）於現場回應，派任是依照地方制度法的規定，上周也指...
新竹縣政府民政處長黃文旭（左一）於現場回應，派任是依照地方制度法的規定，上周也指定張順朋作為代理鎮長，主要是依據她的學經歷與操守、行政經驗等，做出最適當的決定。記者郭政芬／攝影
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