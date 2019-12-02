想要羊毛被讓阿嬤溫暖過冬 竹市圓夢計畫心願卡待認領

2019-12-02 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



「我想要一顆籃球可以和弟弟妹妹一起玩」、「阿嬤照顧我很辛苦，希望有一條羊毛被讓阿嬤溫暖過冬」，新竹市108年圓夢計畫心願卡認領活動進入第5年，今年共有470位孩子許下願望，由10個商家加入為孩子圓夢的行列。市民蔡小姐的孩子因多年前收到心願禮物，感動之餘也加入認領活動，希望自己也能盡一份心力回饋，讓有需要的家庭可以感到喜悅與溫暖。

社會處長李季縈表示，今年有SOGO新竹Big City館、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子親子館、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅親子生活館及晶品城購物廣場等10家企業商家共同參與，民間的回響及參與力愈來愈強大，就能讓更多孩子一圓心願。

小星星，今年1歲2個月，是個迫不及待來到世上的孩子，因早產出生體重僅有900克，經醫療人員、社工和保母媽咪一起照顧，小星星用力呼吸的過著每一天，瘦弱的身體卻有著無窮的生命力，小腳ㄚ努力長大一步步克服難關，目前體重已有9.5公斤、身高70公分。小星星的聖誕節心願是擁有一套可愛小公主風格冬季衣褲，在冬天繼續當備受寵愛的小公主。

9歲小柔由媽媽獨自撫養長大，正值活潑好動的年紀，每節下課雖然只有短短的10幾分鐘，但小柔仍然會飛快地跑到操場玩耍，所以布鞋很快就會磨破，甚至開口笑，懂事的小柔知道媽媽之前因為叔叔的騷擾而不敢去外面工作，家裡已經沒有多餘的錢可以買鞋子了。小柔的願望就是能有雙新的慢跑鞋，讓她在下課時間可以到操場跑步，和其他小朋友一樣有天真無邪又自在的童年。