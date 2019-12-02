沒想到台灣有神之解謎遊樂園！「按+」免費拿150元爽玩到嗨爆

2019-12-02 15:13 DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計



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image source:旅新竹

文／4P1

新竹內灣老街大變身啦！大數據股份有限公司將特色老街場所打造成活力實境解謎遊樂場，讓你挑戰用手機打破實體限制，開啟虛擬的魅力，透過遊戲設計重新感受老街的獨特，還可以開心組隊競賽，挑戰誰才是打遍天下無敵手的極限玩家！

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越滑越快樂，組隊不邊緣

每天只想滑手機？沒關係，聰明的智慧規劃讓你滑得更高興～還可以邊滑邊跟真人交流，不再當邊緣人啦！大數據股份有限公司與新竹縣政府、研勤科技股份合作推動「AI 新零售智慧商圈」，利用GPS技術將老街建築、景點、歷史連結到智慧型裝置，只要搭配民眾自己的手機，步行到特定地點時就會觸發任務，跳出一連串謎題與線索，讓參與者驚喜萬分。

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挑戰解謎去，一加就拿獎

來內灣不只可以逛老街，還可以挑戰實境解謎任務，只要上【旅新竹】粉絲團報名或是直接點選網址，就可以眾人PK誰才是最聰明的解謎王！別再猶豫了，快點一起來挑戰～

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內灣小旅行實境解謎 #免費兌換序號一組 (市價$150)

活動時間：

即日起至12/15(日) 23:59