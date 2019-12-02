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沒想到台灣有神之解謎遊樂園！「按+」免費拿150元爽玩到嗨爆

2019-12-02 15:13DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

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image source:新竹

文／4P1

新竹內灣老街大變身啦！大數據股份有限公司將特色老街場所打造成活力實境解謎遊樂場，讓你挑戰用手機打破實體限制，開啟虛擬的魅力，透過遊戲設計重新感受老街的獨特，還可以開心組隊競賽，挑戰誰才是打遍天下無敵手的極限玩家！

image source:旅新竹

越滑越快樂，組隊不邊緣

每天只想滑手機？沒關係，聰明的智慧規劃讓你滑得更高興～還可以邊滑邊跟真人交流，不再當邊緣人啦！大數據股份有限公司與新竹縣政府、研勤科技股份合作推動「AI 新零售智慧商圈」，利用GPS技術將老街建築、景點、歷史連結到智慧型裝置，只要搭配民眾自己的手機，步行到特定地點時就會觸發任務，跳出一連串謎題與線索，讓參與者驚喜萬分。

image source:旅新竹

挑戰解謎去，一加就拿獎

來內灣不只可以逛老街，還可以挑戰實境解謎任務，只要上【旅新竹】粉絲團報名或是直接點選網址，就可以眾人PK誰才是最聰明的解謎王！別再猶豫了，快點一起來挑戰～

image source:旅新竹

內灣小旅行實境解謎 #免費兌換序號一組 (市價$150)

活動時間：

即日起至12/15(日) 23:59

步驟：

1. 私訊旅新竹LINE@，輸入 hi 叫出主選單
加入旅新竹LINE@→ http://bit.ly/2rF8uUY

2. 點擊 #抽獎活動，進入 #LINE@好友限定贈禮

3. 即可獲得免費序號一組！

序號使用方式→https://gohch.tw/activity/detail/11

數量有限！送完為止！！！

序號說明：

1. 序號到12/31後會失效，建議粉絲拿到序號後盡快兌換，序號只要兌換就可以下載遊戲，遊戲下載後隨時可以玩喔！

2. 一個序號可以開通一支手機，所以如果希望組隊，那隊伍內的成員就都需要下載遊戲，以四人一組為例子，就是需要四組序號、四支手機都下載遊戲，才能組隊。

注意事項：

1.本活動以旅新竹LINE@粉絲為主。

2.本活動以LINE帳號為主，一個帳號擁有乙次兌換機會。

3.主辦單位保有隨時修改及終止本活動之權利，如有任何變更內容或詳細注意事項將公布於本粉絲團，恕不另行通知


旅新竹官網→https://gohch.tw

更多伴手禮→https://Store.gohch.tw

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旅新竹LINE@→ http://bit.ly/34Yo3Fn

旅新竹FB→ fb.me/GoHch.tw

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