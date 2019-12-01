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中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51聯合報 記者高宇震／即時報導

為迎接聖誕節，桃園中壢中平商圈舉辦為期一個月的中平聖誕季公益活動，希望幫助弱勢族群渡過寒冬，將500公尺的商圈徒步區，打造為布滿聖誕燈飾的星月大道，更首次將中壢長老教會五層樓高的聖誕樹移至中平路上亮相。今晚聖誕點燈活動，數百位市民與弱勢族群共同燃起手中的蠟燭，一同祈福。

中平聖誕季公益活動，包含12月1聖誕點燈、12月13日義剪、12月22日與啟智院生合辦聖誕感恩晚會。主辦人中平商圈理事長劉柏成表示，希望藉此活動幫助弱勢族群渡過寒冬，與商圈成員共同布置500公尺的街區，在徒步區打造閃耀的星月大道。

劉柏成說，往年因苦無人力與經費，純人力布置與掛設約一個月才能完成，今年因為許多里民及商圈夥伴支持，不到一周就完成布置。

另外，今年中平聖誕季更將往年設計在中壢長老教會五層樓高的聖誕樹，移動至中平路上亮相，於今晚聖誕點燈活動，邀請大家共同為中平商圈5層樓高的聖誕樹與500公尺的星月大道點燈，數百位參與市民與弱勢族群共同燃起手中的蠟燭，期許中平商圈、石頭里與桃園共榮成長，為社會捎來溫暖。

劉柏成也說，「歲末年終景氣寒冬，除了慶祝聖誕節，也需給予弱勢族群支持，希望中平商圈石頭里能成為寒冬裡最溫暖的街區。」歡迎各地民眾扶老攜幼、大手牽小手，共度溫馨感恩佳節。

中平商圈理事長劉柏成表示，希望藉由聖誕季公益活動幫助弱勢族群渡過寒冬，與商圈成員...
中平商圈理事長劉柏成表示，希望藉由聖誕季公益活動幫助弱勢族群渡過寒冬，與商圈成員共同布置500公尺的街區，在徒步區打造閃耀的星月大道。記者高宇震／翻攝
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中平商圈今晚聖誕點燈活動，邀請數百位參與市民與弱勢族群共同燃起手中的蠟燭，期許中...
中平商圈今晚聖誕點燈活動，邀請數百位參與市民與弱勢族群共同燃起手中的蠟燭，期許中平商圈、石頭里與桃園共榮成長，為社會捎來溫暖。記者高宇震／翻攝
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今年中平聖誕季更將往年設計在中壢長老教會五層樓高的聖誕樹，移動至中平路上亮相。記...
今年中平聖誕季更將往年設計在中壢長老教會五層樓高的聖誕樹，移動至中平路上亮相。記者高宇震／翻攝
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聖誕節公益活動

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