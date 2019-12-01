中平商圈5層樓高聖誕樹、星月大道 為弱勢點亮寒冬蠟燭

2019-12-01 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／即時報導



為迎接聖誕節，桃園中壢中平商圈舉辦為期一個月的中平聖誕季公益活動，希望幫助弱勢族群渡過寒冬，將500公尺的商圈徒步區，打造為布滿聖誕燈飾的星月大道，更首次將中壢長老教會五層樓高的聖誕樹移至中平路上亮相。今晚聖誕點燈活動，數百位市民與弱勢族群共同燃起手中的蠟燭，一同祈福。

中平聖誕季公益活動，包含12月1聖誕點燈、12月13日義剪、12月22日與啟智院生合辦聖誕感恩晚會。主辦人中平商圈理事長劉柏成表示，希望藉此活動幫助弱勢族群渡過寒冬，與商圈成員共同布置500公尺的街區，在徒步區打造閃耀的星月大道。

劉柏成說，往年因苦無人力與經費，純人力布置與掛設約一個月才能完成，今年因為許多里民及商圈夥伴支持，不到一周就完成布置。

另外，今年中平聖誕季更將往年設計在中壢長老教會五層樓高的聖誕樹，移動至中平路上亮相，於今晚聖誕點燈活動，邀請大家共同為中平商圈5層樓高的聖誕樹與500公尺的星月大道點燈，數百位參與市民與弱勢族群共同燃起手中的蠟燭，期許中平商圈、石頭里與桃園共榮成長，為社會捎來溫暖。