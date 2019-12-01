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禁用一次性餐具 桃市環保局試辦租借共享餐具

2019-12-01 19:39聯合報 記者張裕珍／即時報導

減塑大作戰！桃園市環保局近月在局內推行「禁用一次性餐具」政策，並導入鐵製餐盒租借系統，還與市府周邊5家餐飲店合作，局內員工當天可事先預訂，中午即可享用到鐵製餐盒裝盛的熱騰騰餐點，完食後即將餐具清洗歸還，過程中完全不見外食衍生的紙餐盒、竹筷與塑膠袋等，總垃圾量也因此少掉3成，環保局說若運作模式成熟，明年將擴大至市府商圈。

桃園市環保局10月底推動減塑行動，首要禁用一次性餐具進入辦公區域，強調無論個人用餐或會議餐點都要自備餐具，為此，環保局廢棄物管理科引進容器借用系統，一口氣添購200個鐵製餐盒，並與好盒器業者合作，每個餐盒都貼有QRCODE，員工可透過APP借還餐具。

一般廢棄物管理科長呂明錡說，為解決局內員工外食需求，環保局與市府周邊5家便當、鍋貼店合作，員工一早到環保局服務台訂午餐，負責業務者會將共享餐具送往對應的店家，等到中午用餐時間，店家就會直接將裝好餐點的鐵餐盒送來，每周統計約有六、七十人訂餐。

鐵盒餐具強調共享，清潔格外重要，環保局為此租借一台洗碗機放在茶水間，2分鐘就能洗好十餘個餐盒；環保局評估市府3500名員工，至少1千人外食，洽公民眾也多，若明年能在市府園區推展共享餐具模式，未來到周邊餐廳可外帶鐵製餐盒，完食就在指定地點掃QR-CODE歸還，清洗則交由合作業者負責，不用自備餐盒也不用洗，就能減少一次性餐盒。

「不用一次性餐具，還是什麼都能吃到！」呂明錡笑說，減塑難免讓人覺得麻煩不便，但這是種環保的生活態度，轉念一想習慣就好，他鼓勵科內同仁發想怎麼訂下午茶，之前就曾用鐵盆買過鹹酥雞、麻辣鴨血，「我出錢！」也發現店家都很熱情配合，甚至會多裝一點呢。

市府環保局也打造了一處二手袋循環站，將不用的購物用塑膠袋、紙袋或紙箱、飲料杯套及托盤等，將放在公眾通行區域供大家取用，訴求垃圾減量並重複使用，以增加生命周期。

桃園市環保局近月引進容器借用系統，一口氣添購200個鐵製餐盒，並與好盒器業者合作...
桃園市環保局近月引進容器借用系統，一口氣添購200個鐵製餐盒，並與好盒器業者合作，每個餐盒都貼有QRCODE，吃完餐點要先自行清洗，之後透過APP歸還。記者張裕珍／攝影
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桃園市環保局近月在局內實踐「禁用一次性餐具」政策，鼓勵自備餐盒或租借共享鐵製餐盒...
桃園市環保局近月在局內實踐「禁用一次性餐具」政策，鼓勵自備餐盒或租借共享鐵製餐盒，為此租借一台洗碗機供員工使用。記者張裕珍／攝影
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桃園市環保局近月在局內實踐「禁用一次性餐具」政策，並導入鐵製餐盒租借系統，中午開...
桃園市環保局近月在局內實踐「禁用一次性餐具」政策，並導入鐵製餐盒租借系統，中午開會一律用鐵製餐盒用餐。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府環保局也打造了一處二手袋循環站，將不用的購物用塑膠袋、紙袋或紙箱、飲料...
桃園市政府環保局也打造了一處二手袋循環站，將不用的購物用塑膠袋、紙袋或紙箱、飲料杯套及托盤等供大家取用，訴求垃圾減量並重複使用，以增加生命周期。記者張裕珍／攝影
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桃園市環保局近月引進容器借用系統，一口氣添購200個鐵製餐盒，並與好盒器業者合作...
桃園市環保局近月引進容器借用系統，一口氣添購200個鐵製餐盒，並與好盒器業者合作，每個餐盒都貼有QRCODE，吃完餐點要先自行清洗，之後透過APP歸還。記者張裕珍／攝影
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桃園市環保局近月引進容器借用系統，一口氣添購200個鐵製餐盒，並與好盒器業者合作，每個餐盒都貼有QRCODE，吃完餐點要先自行清洗，之後透過APP歸還。記者張裕珍／攝影
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桃園市環保局近月引進容器借用系統，一口氣添購200個鐵製餐盒，並與好盒器業者合作，每個餐盒都貼有QRCODE，吃完餐點要先自行清洗，之後透過APP歸還。記者張裕珍／攝影
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桃園市環保局近月引進容器借用系統，一口氣添購200個鐵製餐盒，並與好盒器業者合作...
桃園市環保局近月引進容器借用系統，一口氣添購200個鐵製餐盒，並與好盒器業者合作，每個餐盒都貼有QRCODE，吃完餐點要先自行清洗，之後透過APP歸還。記者張裕珍／攝影
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餐具外食塑膠袋

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