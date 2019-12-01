周江杰深入湖口辦親子樂園衝選票 重量級大咖紛紛助講

2019-12-01 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



民進黨新竹縣第一選區立委參選人周江杰，在湖口鄉王爺壟停車場舉辦競選總部成立大會暨迷彩親子樂園活動，吸引許多親子前來，現場也來了不少重量級人物，有交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、客委會主委李永得、民主進步黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆、民進黨中央客家助選團總團長林光華等多位親臨助講，期盼在關鍵湖口選區，攻下選票。

新竹縣新增一席立委，劃分為一、二選區，一選區中的湖口鄉是選區內人口數最多，更是兵家必爭之地。林佳龍說，新竹縣多一席，年輕人站出來對未來非常重要，他特別提到三項竹縣的交通改善，包含五楊高架道路延伸，交通部已經找到關鍵路段可以評估用隧道與地下方式，讓五楊高架延伸早日推動。其次湖口交流道北向便道在尖峰時間開放，對打通上班時間交流道塞車有解決的效果。最後則是關西交流道也希望服務區與地方道路連結，從關西服務區外環聯絡道連接關西市區。

徐國勇表示，當總統指派他到新竹來為新竹縣建設貢獻一分心力，他在竹東認識周江杰，是在新竹縣唯一的綠黨議員，那時大家都不看好他，周江杰騎著腳踏車拜票，感動鄉親，在最困苦環境中成長成功，發揮了客家人的精神，進入議會。為了理想與正義，為了客家人的忠義精神，在有關地價稅、增值稅奮戰，為了是鄉親的福利。這個忠義、正義精神就是立法院、鄉里需要的。

李永得提到總統蔡英文對於客家的重視，其中浪漫臺三線的政策，需要新竹有個立委幫忙爭取計畫經費，成立義民文化園區，義民廟成為客家人的信仰中心。羅文嘉也拜託民眾支持周江杰，「支持周江杰就是下架林為洲」。