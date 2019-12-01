親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

桃園立委選戰大咖拚人氣 綠藍白參選人搶選票各展所長

2019-12-01 18:06聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市第1選區 (龜山、蘆竹、桃園大檜溪13里)立委參選人就位，綠營參選人鄭運鵬尋求連任、藍營參選人陳根德捲土重來、民眾黨參選人陳泓維在柯P支持挑戰綠藍，今天下午鄭運鵬參與小英競選總統成立，陳根德密集參與地方活動和小型座談拚氣勢，陳泓維繼續騎單車、站路口、掃市場拜票搶攻，藍綠白參選人廝殺搶選票正面較勁。

藍綠白大咖紛紛來桃園替參選人衝選票，民進黨挾執政優勢，現任立委鄭運鵬率先成立連任競選總部，最近行政院蘇貞昌、黨主席卓榮泰、「花媽」總統府秘書長陳菊相繼為鄭運鵬站台爭取支持，陳菊陪同掃街、秀廚藝，競選人員表示，3日副總統參選人賴清德陪同參香助陣，為鄭運鵬連任爭取選民支持增加助力。

國民黨陳根德4年前立委落敗，這次挑戰尋求東山再起，他密集參與區小型地方活動、各里座談會爭取人氣，每天早上將過去擔任立委的建設政績製成「早安照」，爭取選民認同，陳根德說，他過去當立委的建設、服務政績，對手無法比，歡迎選民做比較、抉擇，本月中舉辦總部成立大會褽開選戰造勢。

民眾黨主席柯P親自站加持、推薦陳泓維是龜山土生土長的年輕人，了解社會百態、地方政治生態，希望選民給年輕人一個機會。陳泓維今天持續在選區騎單車、站路口、市場掃街拜票接觸選民，他說，他選戰打自己的策略，並為民眾黨衝刺政黨票，如安排大型造勢活動，仍將邀柯P與民眾互動拉抬聲勢。

桃園市第1選區國民黨立委參選人陳根德（中）密集參加地方小型活動、座談會接觸選民拚...
桃園市第1選區國民黨立委參選人陳根德（中）密集參加地方小型活動、座談會接觸選民拚人氣。圖／陳根德服務處提供
分享
桃園市第1選區民眾黨立委參選人陳泓維（左一）在柯P推薦下信心大增，積極站路口市掃...
桃園市第1選區民眾黨立委參選人陳泓維（左一）在柯P推薦下信心大增，積極站路口市掃街爭取選民支持，拉抬政黨票。圖／陳泓維競爭總部提供
分享
桃園市第1選區民進黨立委參選人鄭運鵬（左）在行政院長蘇貞昌綠營大咖站台，「花媽」...
桃園市第1選區民進黨立委參選人鄭運鵬（左）在行政院長蘇貞昌綠營大咖站台，「花媽」總統府秘書長陳菊（右）一起秀廚藝親和力爭取支持。圖／鄭運鵬服務處提供
分享

鄭運鵬2020選舉桃園市立委2020選舉民眾黨柯P

相關新聞

「是在哈囉」鄭宏輝推Line貼圖 跟上年輕人語言

2019-12-01 16:39

不再含淚投票 時力議員曾玟學林穎孟為高鈺婷拜票

2019-12-01 17:56

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

鄭文燦化身「阿燦哥哥」 唱跳助攻鄭朝方

2019-12-01 17:04

213新公車路線 桃園火車站往返林口長庚、捷運站40分鐘

2019-12-01 15:52

桃園「失智友善照護」講座再度爆場 市民高呼再開辦

2019-12-01 14:41

苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件

2019-12-01 13:17

桃園市「環保心」運動 作伙推低碳鄰里年省萬噸水

2019-12-01 12:34

中油油罐車漏油汙染出海口 桃環保局：開單告發

2019-12-01 11:31

苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12

影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21

愛玩橘／假日紓壓 北埔老街輕旅行

2019-12-01 00:13

木育玩具 手感溫暖更環保

2019-12-01 00:01

平鎮托嬰中心疑虐童 社會局調查

2019-11-30 23:56

在地心產業／黃騏曼造孕平台 新住民創業典範

2019-11-30 23:38

桃園遠百7公尺高耶誕樹亮相 家扶兒耶誕願望「有洋蔥」

2019-11-30 20:35

客家文化很時尚！60多位大專設計師打造客家時尚夜

2019-11-30 20:02

黃國昌爆徐享崑遭通緝趴趴走 地方人士訝異：真的嗎？

2019-11-30 18:50

吳志揚楊梅競總成立 督促台鐵捷運化讓鄉親過好日子

2019-11-30 17:04

竹科才女辦畫展 結合數位科技與AI 突破靜態觀展

2019-11-30 16:54

花媽助陣鄭運鵬 陪掃街還大秀廚藝煮台灣菜

2019-11-30 16:05

無毒又安全！ 桃園「木育玩具創作競賽」110件競爭激烈

2019-11-30 15:34

竹東鎮「妻代夫職」惹議 苗縣兩鄉代理無爭議

2019-11-30 15:34

打造特色農業 新埔九芎湖「千人洗愛玉」連3個週末登場

2019-11-30 15:30

影／呼巴掌扯耳朵！托嬰中心疑虐童 社會局：已命限期改善

2019-11-30 15:26

影／柯文哲參香廟方稱看起來比電視上瘦 柯：太胖活不久

2019-11-30 15:06

台南小東、民族地下道施工 交通管制報你知

2019-11-30 13:35
看更多

熱門文章

影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21

台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金

2019-12-01 14:24

陳其邁雲林站台 全台只剩雲林韓國瑜照片到處都是

2019-11-30 20:06

大風吹很可怕？有錢賺又養生 當地人愛死它了

2019-12-01 08:00

黃偉哲座車停紅線遭檢舉上網 他立刻留言認錯獲稱讚

2019-11-30 22:49

影／林國慶庶民起義造勢 多名驚喜嘉賓出席站台

2019-11-30 22:37

深秋限定美景落羽松 北台灣宜蘭明池先登場

2019-12-01 07:52

林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52

林國慶、國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧同台聯手造勢

2019-11-30 19:39

苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件

2019-12-01 13:17

苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12

去年九合一因這2件事 邱議瑩自曝差點退出政壇

2019-11-30 21:48

影／談太陽花運動 陳柏惟哽咽:那是台灣人最美麗的時刻

2019-11-30 20:08

想跑船卻當醫生最難忘基隆鐵道巷 他寫下思念拿到首獎

2019-12-01 16:10

國民黨基隆百名新血入黨 宋瑋莉：團結一起下架民進黨

2019-11-30 21:46

張嘉郡成立競總 強調爭取國際商港讓雲林脫胎換骨

2019-11-30 20:03

中油油罐車漏油汙染出海口 桃環保局：開單告發

2019-12-01 11:31

濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境

2019-12-01 12:15

競總成立造勢 蘇治芬：若不下架對手花生之亂將重演

2019-11-30 20:34

213新公車路線 桃園火車站往返林口長庚、捷運站40分鐘

2019-12-01 15:52

落羽松紅了！北宜花看得到 明池最早變裝

2019-11-30 23:32

操場太小 土坂國小「只能跑直線」

2019-11-30 23:39

雲林花生進口之亂 陳吉仲為蘇治芬站台討公道

2019-11-30 19:40

拆除違建要收費了 基隆美麗城市環境改造4法通過2法

2019-12-01 12:32

法鼓山大悲心水陸法會 近萬名信眾獻祝願德圓滿

2019-11-30 22:02

中彰投台74線國一連兩年沒預算？ 市議員：中央動土騙票

2019-12-01 16:04

美食新天地／胡媽媽麵食館 紅糟排骨必點

2019-11-30 23:35

影／批韓國瑜不斷說謊 洪慈庸:台灣人不當傻子

2019-11-30 20:34

台東火車票難買 劉櫂豪、張志明唇槍舌劍

2019-12-01 17:53

桃園遠百7公尺高耶誕樹亮相 家扶兒耶誕願望「有洋蔥」

2019-11-30 20:35

蔡適應成立中正後援會 林右昌、何博文出席力挺

2019-11-30 21:45

體驗採果 彰化假日農夫團爆滿

2019-11-30 23:49

嘉130鄉道又窄又陡 遊覽車行駛險象環生

2019-12-01 14:12

首度跨進溪北 台南T-Bike新營將添4處租賃點

2019-12-01 16:06

台中轉運中心啟用 公車司機：尖峰時段必車流回堵

2019-11-30 23:34

大雅系統交流道動土 瀰漫選舉味

2019-11-30 23:44

愛動物新體驗 帶著孩子與毛小孩夜宿五星級動物收容所

2019-11-30 19:17

高屏大橋機車道2日起封閉拓寬 8.5萬機車族請小心

2019-12-01 15:51

搶救百年「櫻后」 阿里山賓館求名醫治療

2019-12-01 17:14

選舉號誌選舉路 快速道變減速路

2019-11-30 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top