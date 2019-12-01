桃園立委選戰大咖拚人氣 綠藍白參選人搶選票各展所長

2019-12-01 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／即時報導



桃園市第1選區 (龜山、蘆竹、桃園大檜溪13里)立委參選人就位，綠營參選人鄭運鵬尋求連任、藍營參選人陳根德捲土重來、民眾黨參選人陳泓維在柯P支持挑戰綠藍，今天下午鄭運鵬參與小英競選總統成立，陳根德密集參與地方活動和小型座談拚氣勢，陳泓維繼續騎單車、站路口、掃市場拜票搶攻，藍綠白參選人廝殺搶選票正面較勁。

藍綠白大咖紛紛來桃園替參選人衝選票，民進黨挾執政優勢，現任立委鄭運鵬率先成立連任競選總部，最近行政院蘇貞昌、黨主席卓榮泰、「花媽」總統府秘書長陳菊相繼為鄭運鵬站台爭取支持，陳菊陪同掃街、秀廚藝，競選人員表示，3日副總統參選人賴清德陪同參香助陣，為鄭運鵬連任爭取選民支持增加助力。

國民黨陳根德4年前立委落敗，這次挑戰尋求東山再起，他密集參與區小型地方活動、各里座談會爭取人氣，每天早上將過去擔任立委的建設政績製成「早安照」，爭取選民認同，陳根德說，他過去當立委的建設、服務政績，對手無法比，歡迎選民做比較、抉擇，本月中舉辦總部成立大會褽開選戰造勢。