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不再含淚投票 時力議員曾玟學林穎孟為高鈺婷拜票

2019-12-01 17:56聯合報 記者張雅婷／即時報導

時代力量台北市議員林穎孟、苗栗縣議員曾玟學今天到新竹鬧區為新竹市立委參選人高鈺婷路口宣講，高鈺婷表示，近來她持續提出產業、托育等政策，同時對藍綠兩黨提出具體的監督意見，支持度不斷攀升，從9月至今支持度已經翻倍，她有信心可以與夥伴衝向勝選，讓新竹市民不用再含淚投票。

苗栗縣議員曾玟學表示，近來苗栗縣政府及苗栗縣議會許多施政廣受全國人民關注，大家都在看25年來從未刪減過預算的苗栗縣議會今年是否終於能有改變，雖然時力在苗栗縣議會只有兩席議員，但結合第三勢力議員的力量，加上認真問政，石虎保育自治條例立法也已露出曙光，他說，就連苗栗縣這樣難以改變的政治生態，都能加以改善，他相信時力立進入國會的cp值也是相當高。

在清大唸書的台北市議員林穎孟對新竹有相當感情，畢業後也在科技新創業任職，她說，進入台北市議會後亦關心兒童權益、托育、教育等議題，因此她也關注新竹發展及科技與親子相關立法，她強調，高鈺婷是新竹市最理解科技產業的候選人，尤其在太空產業有相關經驗，她向民眾推薦高鈺婷是新竹最能為年輕爸媽、為孩子發聲的候選人，進入國會將可以有效推動立法，促進產業轉型。

時代力量台北市議員林穎孟、苗栗縣議員曾玟學今天到新竹鬧區為新竹市立委參選人高鈺婷...
時代力量台北市議員林穎孟、苗栗縣議員曾玟學今天到新竹鬧區為新竹市立委參選人高鈺婷路口宣講。記者張雅婷／攝影
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