桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



為提供桃園市龜山大坪頂地區往返新北市林口區大眾運輸服務，桃園市政府交通局協調桃園客運公司以既有202「體育大學站-工四工業區」市區客運路線試辦營運，今天起提供服務。

202「體育大學站-工四工業區（繞駛新北市林口區）」路線由體育大學發車，行駛文化一路、文青路、復興一路、文化二路、忠孝路、文化三路、文化七路、忠義路、西勢湖路、振興路等路段，沿途行經體育大學、長庚科技大學、機場捷運A7體育大學站、長庚醫院、林口三井Outlet、機場捷運A9林口站、工四工業區、長庚醫院桃園分院等重要據點。

202路線採平假日行駛，每日往返共22班次，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買一送一優惠。

交通局表示，202路線為市府交通局協調桃園客運以既有市區客運試辦繞駛，試辦期間為3個月，自12月1日至109年2月29日，歡迎市民朋友多加利用，若試辦期間營運情形良好，將接續正式營運行駛。