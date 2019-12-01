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鄭文燦化身「阿燦哥哥」 唱跳助攻鄭朝方

2019-12-01 17:04聯合報 記者郭政芬／即時報導

新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方今天舉辦「竹北童趣方城市」，現場吸引超過千名大小朋友現身力挺，桃園市長鄭文燦、焦糖哥哥陳嘉行等大咖站台助陣。

長期關心教育與文化藝術發展的鄭朝方，從參與政治工作開始就戮力推動新型態選戰模式，尤以「童趣方城市」眾人皆知，有別於去年，鄭朝方費時2個月精心為《童趣方城市》兒童音樂劇打造動人的歌劇，從歌詞、編曲、音樂劇腳本撰擬都出自於鄭朝方之手，他說這是他送給新竹縣孩子的禮物，其中也注入新竹縣農特產品、家鄉故事及教育宣導議題等，一推出深受大小朋友的喜愛。

桃園市長鄭文燦今天更化身「阿燦哥哥」到場同歡共跳。他表示，動員支持者參加造勢活動並不稀奇，但鄭朝方建立「新世代政治工作者」品牌形象，成功吸引年輕族群、大小朋友自主參加活動，這才是難能可貴的，參與政治活動這麼多年來，讓他大開眼界。

鄭文燦進一步表示，鄭朝方清楚知道年輕世代、科技族群需要的是甚麼，在桃園的他都可以感受到鄭朝方的努力與用心，他對鄭朝方有信心，相信他一定可以帶給年輕人及下一代希望，也懇託鄉親勇敢站出來，這一次不分藍綠，共同挺好人才。

焦糖陳嘉行表示，參與多場親子活動的他被鄭朝方的群眾魅力給震懾，是台灣目前唯一能夠完整撐起親子活動的政治工作者，也向現場民眾表示，如果對於台灣的教育環境在意、對於新竹空氣權的重視、希望竹縣有更多的公園綠地，那就要支持鄭朝方，未來在立院能夠爭取建設和福利回來家鄉新竹縣。

鄭文燦表示，他對鄭朝方有信心，相信他一定可以帶給年輕人及下一代希望。圖／鄭朝方團...
鄭文燦表示，他對鄭朝方有信心，相信他一定可以帶給年輕人及下一代希望。圖／鄭朝方團隊提供
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新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方今天舉辦「竹北童趣方城市」，現場吸引超過千名大小朋...
新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方今天舉辦「竹北童趣方城市」，現場吸引超過千名大小朋友現身力挺。圖／鄭朝方團隊提供
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桃園市長鄭文燦今天更化身「阿燦哥哥」到場同歡共跳。圖／鄭朝方團隊提供
桃園市長鄭文燦今天更化身「阿燦哥哥」到場同歡共跳。圖／鄭朝方團隊提供
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鄭朝方新竹鄭文燦

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