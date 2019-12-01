新竹家扶今辦冬暖慈幼園遊會 招待677戶扶助家庭

2019-12-01 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／即時報導



新竹縣政府與家扶中心聯合30個企業團體主辦「幸福飛揚-2019年冬暖慈幼園遊會」，今天在新竹縣政府廣場熱鬧登場，會場設置106個攤位，招待677戶的扶助家庭，讓家庭與孩子們感受到社會溫情，並表揚5戶自強家庭，其中新竹單親爸施福富獨養3名孩子，從事許多臨時、勞力等工作，終於將孩子拉拔長大，今天獲表揚，他的女兒在旁也感動「很謝謝老爸付出滿滿的愛。」

新竹縣副縣長陳見賢致詞時肯定家扶中心、扶幼委員們長期協助縣府對弱勢家庭、兒少的關懷及在地專業服務的深耕，也感謝參與園遊會的各界愛心團體們，從事社會公益善行，照顧弱勢孩童，培植國家未來的希望，並勉勵受助者成為自立自強的典範。

新竹家扶中心主任沈俊賢代表家扶感謝來自各界集結愛心並挹注資源，持續用行動支持家扶中心照顧弱勢家庭兒少的理念，因為大家的付出及參與，讓弱勢家庭獲得關懷，讓社會變得更美好。家扶也表揚不因為困苦生活限制，勇敢面對逆境，堅強努力向上的5戶自強家庭，分別是為竹北市鍾月蘭、竹東鎮張紅偉、湖口鄉萬淑珍、新埔鎮崔清遠、新竹市施福富。

施福富在化學工廠工作20多年，在50歲巔峰期時，卻面臨公司賣給外商並大量裁員，經濟陷入困境，婚姻也破碎，他決定獨自照顧當時國一的女兒和一對五年級的雙胞胎兒，其中小兒子是多重障礙者，讓他得花更多心思照顧小孩。

施福富說，他已中年，求職不易，曾一家四口因無處可去，也沒有錢可租房子，全家在街頭抱頭痛哭，後來在朋友的協助下，他求助政府與家扶管道，從事很多許多臨時、勞力性質工作，全家擠在一間小套房，施福富表示，雖然很辛苦，但他希望給孩子最好的教養。

施福富的兩名子女目前分別就讀碩士班、大學，學業成績表現優秀，每學期獲得家扶中心的獎助學金。孩子也利用課餘時間打工協助減輕家計。家中老么自特殊教育學校高職部畢業後，受限於生理狀況，許多自理行為仍需家人協助，施爸爸每天用心照顧小兒子，女兒、大兒子也會協助分擔照顧弟弟。