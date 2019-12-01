親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

遭爆貪汙通緝還趴趴走 前國大代表徐享崑木柵落網

台南民族路「多那之」熄燈 當地高租金曝光

新竹家扶今辦冬暖慈幼園遊會 招待677戶扶助家庭

2019-12-01 16:58聯合報 記者郭政芬／即時報導

新竹縣政府與家扶中心聯合30個企業團體主辦「幸福飛揚-2019年冬暖慈幼園遊會」，今天在新竹縣政府廣場熱鬧登場，會場設置106個攤位，招待677戶的扶助家庭，讓家庭與孩子們感受到社會溫情，並表揚5戶自強家庭，其中新竹單親爸施福富獨養3名孩子，從事許多臨時、勞力等工作，終於將孩子拉拔長大，今天獲表揚，他的女兒在旁也感動「很謝謝老爸付出滿滿的愛。」

新竹縣副縣長陳見賢致詞時肯定家扶中心、扶幼委員們長期協助縣府對弱勢家庭、兒少的關懷及在地專業服務的深耕，也感謝參與園遊會的各界愛心團體們，從事社會公益善行，照顧弱勢孩童，培植國家未來的希望，並勉勵受助者成為自立自強的典範。

新竹家扶中心主任沈俊賢代表家扶感謝來自各界集結愛心並挹注資源，持續用行動支持家扶中心照顧弱勢家庭兒少的理念，因為大家的付出及參與，讓弱勢家庭獲得關懷，讓社會變得更美好。家扶也表揚不因為困苦生活限制，勇敢面對逆境，堅強努力向上的5戶自強家庭，分別是為竹北市鍾月蘭、竹東鎮張紅偉、湖口鄉萬淑珍、新埔鎮崔清遠、新竹市施福富。

施福富在化學工廠工作20多年，在50歲巔峰期時，卻面臨公司賣給外商並大量裁員，經濟陷入困境，婚姻也破碎，他決定獨自照顧當時國一的女兒和一對五年級的雙胞胎兒，其中小兒子是多重障礙者，讓他得花更多心思照顧小孩。

施福富說，他已中年，求職不易，曾一家四口因無處可去，也沒有錢可租房子，全家在街頭抱頭痛哭，後來在朋友的協助下，他求助政府與家扶管道，從事很多許多臨時、勞力性質工作，全家擠在一間小套房，施福富表示，雖然很辛苦，但他希望給孩子最好的教養。

施福富的兩名子女目前分別就讀碩士班、大學，學業成績表現優秀，每學期獲得家扶中心的獎助學金。孩子也利用課餘時間打工協助減輕家計。家中老么自特殊教育學校高職部畢業後，受限於生理狀況，許多自理行為仍需家人協助，施爸爸每天用心照顧小兒子，女兒、大兒子也會協助分擔照顧弟弟。

「很謝謝爸爸，他很辛苦！」施福富的大女兒表示，父親長期父代母職，為家庭奔波，小時家裡沒飯吃，中午同學用完營養午餐，導師協助打包剩菜剩飯，讓她帶回家當晚餐，她也感謝社會的協助，更從父親身上學習到一顆勇敢面對生活困境的心。

幸福飛揚-2019年冬暖慈幼園遊會匯集來自個人、企業、及團體的溫馨響應，會場設置...
幸福飛揚-2019年冬暖慈幼園遊會匯集來自個人、企業、及團體的溫馨響應，會場設置106個攤位，招待677戶的扶助家庭。圖／家扶提供
分享
今天於台上表揚5戶自強家庭。圖／家扶提供
今天於台上表揚5戶自強家庭。圖／家扶提供
分享
舞台上除表揚活動外，也安排有小孩為之瘋狂豐的巧虎與星際大戰cosplayer、湯...
舞台上除表揚活動外，也安排有小孩為之瘋狂豐的巧虎與星際大戰cosplayer、湯姆熊等，不少民眾搶著拍照。記者郭政芬／攝影
分享
單親爸爸施福富（中）獨養3名孩子，從事許多臨時、勞力等工作，終於將孩子拉拔長大，...
單親爸爸施福富（中）獨養3名孩子，從事許多臨時、勞力等工作，終於將孩子拉拔長大，今天獲得表揚，女兒（右）也投入家扶志工，並感謝父親付出滿滿的愛。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣政府與家扶中心，聯合30個企業、團體共同主辦的「幸福飛揚-2019年冬暖慈...
新竹縣政府與家扶中心，聯合30個企業、團體共同主辦的「幸福飛揚-2019年冬暖慈幼園遊會」於今天在新竹縣政府廣場熱鬧登場。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣副縣長陳見賢致詞時肯定家扶中心、扶幼委員們長期協助縣府對弱勢家庭、兒少的關...
新竹縣副縣長陳見賢致詞時肯定家扶中心、扶幼委員們長期協助縣府對弱勢家庭、兒少的關懷及在地專業服務的深耕。圖／家扶提供
分享

新竹家扶中心

相關新聞

鄭文燦化身「阿燦哥哥」 唱跳助攻鄭朝方

2019-12-01 17:04

213新公車路線 桃園火車站往返林口長庚、捷運站40分鐘

2019-12-01 15:52

桃園「失智友善照護」講座再度爆場 市民高呼再開辦

2019-12-01 14:41

苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件

2019-12-01 13:17

桃園市「環保心」運動 作伙推低碳鄰里年省萬噸水

2019-12-01 12:34

中油油罐車漏油汙染出海口 桃環保局：開單告發

2019-12-01 11:31

苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12

影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21

愛玩橘／假日紓壓 北埔老街輕旅行

2019-12-01 00:13

木育玩具 手感溫暖更環保

2019-12-01 00:01

平鎮托嬰中心疑虐童 社會局調查

2019-11-30 23:56

在地心產業／黃騏曼造孕平台 新住民創業典範

2019-11-30 23:38

桃園遠百7公尺高耶誕樹亮相 家扶兒耶誕願望「有洋蔥」

2019-11-30 20:35

客家文化很時尚！60多位大專設計師打造客家時尚夜

2019-11-30 20:02

黃國昌爆徐享崑遭通緝趴趴走 地方人士訝異：真的嗎？

2019-11-30 18:50

吳志揚楊梅競總成立 督促台鐵捷運化讓鄉親過好日子

2019-11-30 17:04

竹科才女辦畫展 結合數位科技與AI 突破靜態觀展

2019-11-30 16:54

花媽助陣鄭運鵬 陪掃街還大秀廚藝煮台灣菜

2019-11-30 16:05

無毒又安全！ 桃園「木育玩具創作競賽」110件競爭激烈

2019-11-30 15:34

竹東鎮「妻代夫職」惹議 苗縣兩鄉代理無爭議

2019-11-30 15:34

打造特色農業 新埔九芎湖「千人洗愛玉」連3個週末登場

2019-11-30 15:30

影／呼巴掌扯耳朵！托嬰中心疑虐童 社會局：已命限期改善

2019-11-30 15:26

影／柯文哲參香廟方稱看起來比電視上瘦 柯：太胖活不久

2019-11-30 15:06

台南小東、民族地下道施工 交通管制報你知

2019-11-30 13:35
看更多

熱門文章

彰化三條里長驟逝 員林彭于晏張凱翔子承父志如願當選

2019-11-30 18:14

影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21

黃國昌爆徐享崑遭通緝趴趴走 地方人士訝異：真的嗎？

2019-11-30 18:50

陳其邁雲林站台 全台只剩雲林韓國瑜照片到處都是

2019-11-30 20:06

台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金

2019-12-01 14:24

黃偉哲座車停紅線遭檢舉上網 他立刻留言認錯獲稱讚

2019-11-30 22:49

大風吹很可怕？有錢賺又養生 當地人愛死它了

2019-12-01 08:00

影／林國慶庶民起義造勢 多名驚喜嘉賓出席站台

2019-11-30 22:37

深秋限定美景落羽松 北台灣宜蘭明池先登場

2019-12-01 07:52

9旬老兵重返烈嶼駐地 最內疚當年拆百姓門板蓋營舍

2019-11-30 18:51

台南佳里購物節封街登場 120美食攤商進駐明天還有一天

2019-11-30 17:25

林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52

林國慶、國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧同台聯手造勢

2019-11-30 19:39

苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件

2019-12-01 13:17

苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12

去年九合一因這2件事 邱議瑩自曝差點退出政壇

2019-11-30 21:48

國民黨基隆百名新血入黨 宋瑋莉：團結一起下架民進黨

2019-11-30 21:46

影／談太陽花運動 陳柏惟哽咽:那是台灣人最美麗的時刻

2019-11-30 20:08

張嘉郡成立競總 強調爭取國際商港讓雲林脫胎換骨

2019-11-30 20:03

影／洪慈庸競總成立 林進來拉白布條抗議司法不公

2019-11-30 18:02

競總成立造勢 蘇治芬：若不下架對手花生之亂將重演

2019-11-30 20:34

「去你的南極」松山文創展出 新北弱勢兒少首日參訪

2019-11-30 18:01

濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境

2019-12-01 12:15

中油油罐車漏油汙染出海口 桃環保局：開單告發

2019-12-01 11:31

雲林花生進口之亂 陳吉仲為蘇治芬站台討公道

2019-11-30 19:40

落羽松紅了！北宜花看得到 明池最早變裝

2019-11-30 23:32

郭柯合體破局？徐立信誓師郭台銘缺席 柯：昨有說不來

2019-11-30 18:49

法鼓山大悲心水陸法會 近萬名信眾獻祝願德圓滿

2019-11-30 22:02

操場太小 土坂國小「只能跑直線」

2019-11-30 23:39

馬文君國姓鄉競選總部成立 強調讓青年安心成家

2019-11-30 18:12

影／批韓國瑜不斷說謊 洪慈庸:台灣人不當傻子

2019-11-30 20:34

拆除違建要收費了 基隆美麗城市環境改造4法通過2法

2019-12-01 12:32

蔡適應成立中正後援會 林右昌、何博文出席力挺

2019-11-30 21:45

桃園遠百7公尺高耶誕樹亮相 家扶兒耶誕願望「有洋蔥」

2019-11-30 20:35

美食新天地／胡媽媽麵食館 紅糟排骨必點

2019-11-30 23:35

想跑船卻當醫生最難忘基隆鐵道巷 他寫下思念拿到首獎

2019-12-01 16:10

柯文哲指黃信介廣場跳票「有陰謀」 文化部：歡迎再提案

2019-11-30 18:01

體驗採果 彰化假日農夫團爆滿

2019-11-30 23:49

台中轉運中心啟用 公車司機：尖峰時段必車流回堵

2019-11-30 23:34

中彰投台74線國一連兩年沒預算？ 市議員：中央動土騙票

2019-12-01 16:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top