213新公車路線 桃園火車站往返林口長庚、捷運站40分鐘

2019-12-01 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市交通局為提供桃園地區經龜山區樹人路，往返林口長庚醫院大眾運輸服務，新闢213「桃園火車站─林口長庚醫院(經樹人路)」客運路線，因路線行駛成功路、樹人路，避開容易壅塞路段，從桃園火車站到林口長庚醫院僅須約40分鐘，省時又方便。

213試辦路線由統聯客運負責營運，試辦期今年11月1日至109年1月31日止，為期3個月，如果試辦期間營運成效良好，將轉為正式路線繼續營運。

交通局表示，213已上路1個月民眾反應良好，也確實提高桃園會稽地區、樹人路地區民眾的服務，前往虎頭山環保公園與風景區、龜山苗圃及林口長庚醫院，滿足登山遊憩或就醫都很方便。

213「桃園火車站─林口長庚醫院(經樹人路)」路線由桃園火車站發車，行經中正路、成功路、大有路、樹人路至林口長庚醫院站，沿途行經東門國小、青溪國中、青溪國小、北區國稅局、虎頭山環保公園、龜山苗圃、警察大學、長庚醫院及其A8捷運站等重要據點。

213為循環路線，每天6班次，收費方式同市區公車採里程計費，也享有持市民卡乘車買一送一優惠。