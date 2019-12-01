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當年蔣經國害父失業 吳怡農：沒想到今和他孫子競爭

竹市人搶當志工 1萬6千人一年共服務256萬3369小時

2019-12-01 15:11聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市政府於今天舉辦「國際志工日宣導暨大會師」活動，來自43個單位、44個學校服務性社團共有3千325名老中青志工大會師，根據社會處統計，過去一年，新竹市1萬6千多名志工共服務256萬3千369小時，志工服務時數比為全國第2名。

副市長沈慧虹表示，今年全國社會福利考核的志願服務項目，新竹市榮獲特優的成績，是「志工城市」活躍的表徵，也讓市民朋友看到志工在新竹市成為幸福推手及優質的典範。

參與志工中最高齡是82歲蘇拋，她與先生皆為為士林社區發展協會的高齡志工，退休後跟隨先生投入社區志願服務，協助社區建設家園，維護樹林頭公園，並主動為公園花海澆水、迷宮器材油漆、溜滑梯安全維護，社會處長李季縈表示，蘇拋為人親切慈善，也十分重視團體榮譽，社區有大小活動都有她的身影，她的服務熱忱與活力，是社區年輕志工敬仰的楷模。

而新竹女中春暉社今年榮獲績優青年志工團體獎，社團幹部社長戴旻葶、課輔組長蔡雨璇也榮獲優秀青年志工獎。蔡雨璇表示，陪伴「弱勢孩童」讓自己永恆記下這一段愛與人互動的美好記憶，特別彌足珍貴；戴旻葶分享，高一懵懵懂懂進了竹女春暉社，課輔服務是高中社團生活中最美好的一段精華與回憶，有永難忘懷的體驗與感動。

過去一年，新竹市1萬6千多名志工共服務256萬3千369小時，志工服務時數比為全...
過去一年，新竹市1萬6千多名志工共服務256萬3千369小時，志工服務時數比為全國第2名。圖／社會處提供
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新竹青年溜滑梯

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