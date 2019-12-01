竹市人搶當志工 1萬6千人一年共服務256萬3369小時

2019-12-01 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市政府於今天舉辦「國際志工日宣導暨大會師」活動，來自43個單位、44個學校服務性社團共有3千325名老中青志工大會師，根據社會處統計，過去一年，新竹市1萬6千多名志工共服務256萬3千369小時，志工服務時數比為全國第2名。

副市長沈慧虹表示，今年全國社會福利考核的志願服務項目，新竹市榮獲特優的成績，是「志工城市」活躍的表徵，也讓市民朋友看到志工在新竹市成為幸福推手及優質的典範。

參與志工中最高齡是82歲蘇拋，她與先生皆為為士林社區發展協會的高齡志工，退休後跟隨先生投入社區志願服務，協助社區建設家園，維護樹林頭公園，並主動為公園花海澆水、迷宮器材油漆、溜滑梯安全維護，社會處長李季縈表示，蘇拋為人親切慈善，也十分重視團體榮譽，社區有大小活動都有她的身影，她的服務熱忱與活力，是社區年輕志工敬仰的楷模。