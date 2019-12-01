桃園「失智友善照護」講座再度爆場 市民高呼再開辦

2019-12-01 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉英豪 ／桃園即時報導



總計多達十三場的「108年度桃園失智友善照護開講」列車，今天開進大園區，參與者大跳防失智舞，個個樂得直喊「跳健康、不失智」，更希望類似的健康講座未來能常常開辦，嘉惠所有市民。

敏盛綜合醫院總監暨怡仁愛心基金會執行長楊怡珊也說，敏盛醫院志工隊長期協助社區醫療照護服務，長期照護是未來推展趨勢。

桃園市政府衛生局推廣民眾認知失智症，規劃「108年度桃園失智友善照護開講」，並從11月起接連在桃園市13區全市展開巡迴講座，最後一場講座今天在大園區竹圍國小綜合會議室開講，並大跳防失智舞，快樂氣氛中個個學得防失智的好撇步。

而昨天在桃園區敏盛醫院，以及楊梅天成醫院和新屋區活動中心的三場失智講座裡，更是場場「爆場」。83歲的敏盛志工組長曹蓮英的「

來去台東」帶動唱，引領著大家在輕鬆心情下吸收失智的知識。

天成醫療集團繼日前中壢天晟醫院場次爆場，加開兩間視訊會議室因應後，楊梅場同樣再度爆場，可見市民關心身心健康程度。董事長張育美更是到場鼓勵大家多運動、防失智。

敏盛醫院身心內科主任呂思姍醫師開講表示，失智症不是單一疾病，而是一群症狀的組合，它的症狀不只是記憶衰退，還會影響其它認知

功能。她說，像老年憂鬱症就有高出五倍的危險機率會罹患失智症，憂鬱症是可以治療的疾病，鼓勵民眾及早發現積極治療。

但一般民眾常分不清健忘與失智症狀的差異？

呂思姍則說，可以從遺忘頻率、程度與是否可以經由被提醒而回想起來做區分，失智症患者在日常生活中發生忘記事務的頻率較高，而且記憶力會逐漸變差，則可透過AD-8早期失智症篩檢量表自行評估生活中是否經常發生相關症狀，如有裡項以上情形出現，則建議就診。