桃園市「環保心」運動 作伙推低碳鄰里年省萬噸水

2019-12-01 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市環保局今天在大溪區義和里舉辦低碳環保鄰里成果發表會，副市長李憲明出席頒獎，獎項評比以環保署低碳永續家園行動項目包含生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活與永續經營各項效益指標來執行，環保局自105年起推動低碳環保鄰里計畫，輔導各里低碳環保營造社區，4年已有25個里完成，今年有15個里申請獲得營造經費，其中10個里是今年第一次申請，也使桃園市低碳鄰里的永續版圖持續更新擴大，朝低碳綠色城市又邁進了一大步。

市議員李柏坊、楊梅區長羅國裕、環保局長呂理德都到場分享成果，副市長李憲明表示，市府支持在地經營綠屋頂、社區農園、推廣資源回收再利用、廚餘去化或設置雨水貯留再利用系統等，成果顯示今年參與的15個里，每年合計可減少約1萬1256公斤碳排放量。

今年15個低碳環保鄰里獲得營造經費分別為八德區瑞發里、高明里，平鎮區鎮興里、廣興里；觀音區樹林里；蘆竹區錦興里、長壽里；桃園區長德里；龜山區楓福里；中壢區石頭里；楊梅區永平里；新屋區埔頂里、社子里；大溪區義和里；復興區義盛里。

環保局今天邀請多個里和在地民眾觀摩大溪區義和里的低碳生活示範屋，包括串聯濕地的雨撲滿回收系統，透過屋頂導管與重力效應，將雨水導入貯留桶內，一年以5次滿桶，可省下1萬公升的水，還以「種在地 食當季」特色農場響應低碳食飲。值得一提的是，偏鄉山區的社區鄰里也來共襄盛舉，顯見低碳環保鄰里的成效深入全市，已成為桃園市民的「環保心」運動。