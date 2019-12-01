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竹市投入2.4億元改善校舍 水源國小將有1.5倍大舞台

2019-12-01 11:30聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市竹蓮國小、水源國小與青草湖國小3校因校舍有限，缺乏活動中心或體育館，每到雨天上體育課時，學生只能擠在走廊或穿堂運動，不僅空間狹小、動線不佳也不安全， 新竹市府向教育部爭取2.4億元經費，將為竹蓮國小、水源國小與青草湖國小新建多功能活動中心。教育處長黃錦能表示，目前3校活動中心都完成基本設計，進入細部設計階段，預計109年中發包、110年底完工啟用。

青草湖國小因進入校園車輛多，學生上下學時間面臨險象環生的問題，教育處表示，透過新建活動中心工程，協助學校進行整體校園規劃，將人車動線分離，並設置停車場，解決校園內停車位不足問題，新建活動中心也將結合周邊草地景觀，打造在草原上的活動中心，讓孩子有室內、室外串連的遊憩空間。

水源國小國樂隊多次獲得全國比賽第一名，但過去25年來缺乏練習空間與表演場地，教育處表示，水源國小新建工程將設計比一般舞台大1.5倍的大型舞台，讓定音鼓、低音笙等大型國樂器都能充分擺放，活動中心也結合斜屋頂與雨水回收系統，打造節能環保空間。

竹蓮國小校長周雯娟表示，竹蓮國小因為缺乏辦理大型活動場地，每逢辦理畢業典禮或校慶等活動，往往必須花費大筆經費租借帳篷提供遮風避雨，活動中心設計雙向多功能表演舞台，可做為會議室及表演舞台，讓師生有適合場地舉行畢業典禮、校慶等大型活動等，滿足師生使用需求。

青草湖國小活動中心模擬設計圖。圖／教育處提供
青草湖國小活動中心模擬設計圖。圖／教育處提供
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竹蓮國小活動中心模擬設計圖。圖／教育處提供
竹蓮國小活動中心模擬設計圖。圖／教育處提供
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水源國小活動中心模擬設計圖。圖／教育處提供
水源國小活動中心模擬設計圖。圖／教育處提供
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