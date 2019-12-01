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苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣政府衛生局疫苗庫存放18種、1萬多劑，價值3000多萬元疫苗，11月20日上演一場「驚魂記」，疫苗庫溫度拉警報，衛生局疾病管制科動員應變處理，疫苗一度被迫移置疫苗冷藏車，還好有驚無險，疫苗都無恙。

疫苗是預防傳染病最佳的方法，衛生局疫苗庫儲存溫度攝氏2到8度，疫苗庫備有2套不斷電系統，疾管科也不免俗在系統設備擺置「乖乖」，諧音希望順利運轉，衛生局爲了保護疫苗品質，延長溫控反應時間，設定低於3度或高於7度，啟動應變作業，今年秋冬以來，供電較不穩定，疫苗庫溫度數次發出警報，11月20日上午7點多最嚴重。

疾管科當時總動員，搬「冰寶」進疫苗庫緊急因應降溫，一方面通報工程人員，及疫苗冷藏車從桃園市趕來，約3個小時搶修系統過程，疫苗暫時移置到冷藏車，20日下午1點確定疫苗庫恢復正常運作，又要搬疫苗回庫，終於放下心中石頭，沒想到21日晚上11點多溫度又發警報，還好時間不長。

疫苗除了價值不菲，並攸關鄉親健康，疾管科長陳淑珠、技士廖惠雅、約僱人員鄭春鶯24小時守護，透過手機、電腦察看，還有保全人員24小時監控疫苗庫溫度，廖惠雅、鄭春鶯一接到通報，即使半夜第一時間要到疫苗庫處理，家人擔心陪伴，甚至幫忙搬「冰寶」，可能一夜都不用睡覺，他們都無怨言。

苗栗縣政府衛生局疫苗庫溫度發警報，第一時間以「冰寶」降溫。圖／苗栗縣政府衛生局提...
苗栗縣政府衛生局疫苗庫溫度發警報，第一時間以「冰寶」降溫。圖／苗栗縣政府衛生局提供
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苗栗縣政府衛生局疫苗庫溫度很重要，必須維持攝氏3到7度間。圖／苗栗縣政府衛生局提...
苗栗縣政府衛生局疫苗庫溫度很重要，必須維持攝氏3到7度間。圖／苗栗縣政府衛生局提供
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苗栗縣政府衛生局疫苗庫儲放1萬多劑疫苗，庫門擺置「乖乖」，希望運轉順利。圖／苗栗...
苗栗縣政府衛生局疫苗庫儲放1萬多劑疫苗，庫門擺置「乖乖」，希望運轉順利。圖／苗栗縣政府衛生局提供
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