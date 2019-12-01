苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



苗栗縣政府衛生局疫苗庫存放18種、1萬多劑，價值3000多萬元疫苗，11月20日上演一場「驚魂記」，疫苗庫溫度拉警報，衛生局疾病管制科動員應變處理，疫苗一度被迫移置疫苗冷藏車，還好有驚無險，疫苗都無恙。

疫苗是預防傳染病最佳的方法，衛生局疫苗庫儲存溫度攝氏2到8度，疫苗庫備有2套不斷電系統，疾管科也不免俗在系統設備擺置「乖乖」，諧音希望順利運轉，衛生局爲了保護疫苗品質，延長溫控反應時間，設定低於3度或高於7度，啟動應變作業，今年秋冬以來，供電較不穩定，疫苗庫溫度數次發出警報，11月20日上午7點多最嚴重。

疾管科當時總動員，搬「冰寶」進疫苗庫緊急因應降溫，一方面通報工程人員，及疫苗冷藏車從桃園市趕來，約3個小時搶修系統過程，疫苗暫時移置到冷藏車，20日下午1點確定疫苗庫恢復正常運作，又要搬疫苗回庫，終於放下心中石頭，沒想到21日晚上11點多溫度又發警報，還好時間不長。