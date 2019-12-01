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影／冠軍愛心捐血日獻愛 社福團體展成果

2019-12-01 06:22聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

冠軍建材長期支持捐血助人公益活動，昨天上午在苗栗縣頭份市尚順購物中心廣場舉辦「冠軍愛心捐血日」，活動同時邀苗栗縣5個社福團體展現年度「大一元愛心磚」成果展及義賣，鼓勵年輕世代養成定期捐血的習慣，為社會公益貢獻一己之力。

冠軍建材執行副總王開明帶頭挽袖，號召員工及民眾挽起衣袖捐血助人，期盼透過公司長期推動做公益的堅持，持續將這份愛傳遞下去，「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」。

捐血活動還邀請苗栗縣私立幼安教養院、苗栗縣自閉症協進會、苗栗縣身心障礙福利協進會、苗栗縣脊髓損傷者協會、苗栗縣特殊教育關懷協會共5個社福團體一起來展現冠軍「大一元愛心磚」專案補助的成果發表會，各社福團體展現陶笛表演、太古表演、汽球與音樂表演、手沖咖啡體驗、手作搗麻糬體驗、手作綠植栽體驗等。

各社團的大朋友與小朋友，個個以自身的學習的「絕技」展現自我，吸引捐血者目光；現場義賣的商品包括咖啡、飲料、烘焙糕點、小農產品、鋁線綠植栽等多項，也顯現社福團體成員從學習中找到自我，獲得現場民眾肯定，苗栗縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿上午也到場表達支持和關心。

冠軍建材表示，公司長期支持捐血助人公益活動，今年醫療財團法人台灣血液基金會表揚大會並獲「特殊貢獻獎」，冠軍建材以實際行動投入社會參與，在社會傳遞溫暖與熱血，除了落實企業社會責任，也期許發揮企業影響力，喚起社會更多愛與關懷。

冠軍建材昨天上午在苗栗縣頭份市尚順購物中心廣場舉辦「冠軍愛心捐血日」，號召員工及...
冠軍建材昨天上午在苗栗縣頭份市尚順購物中心廣場舉辦「冠軍愛心捐血日」，號召員工及民眾捐血助人。圖／冠軍建材提供
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冠軍建材昨天上午在苗栗縣頭份市尚順購物中心廣場舉辦「冠軍愛心捐血日」，同時邀苗栗...
冠軍建材昨天上午在苗栗縣頭份市尚順購物中心廣場舉辦「冠軍愛心捐血日」，同時邀苗栗縣5個社福團體展現年度「大一元愛心磚」成果展及義賣。圖／冠軍建材提供
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冠軍建材昨天上午在苗栗縣頭份市尚順購物中心廣場舉辦「冠軍愛心捐血日」，同時邀苗栗縣5個社福團體展現年度「大一元愛心磚」成果展及義賣。圖／冠軍建材提供
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冠軍建材昨天上午在苗栗縣頭份市尚順購物中心廣場舉辦「冠軍愛心捐血日」，同時邀苗栗縣5個社福團體展現年度「大一元愛心磚」成果展及義賣。圖／冠軍建材提供
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冠軍建材昨天上午在苗栗縣頭份市尚順購物中心廣場舉辦「冠軍愛心捐血日」，同時邀苗栗縣5個社福團體展現年度「大一元愛心磚」成果展及義賣。圖／冠軍建材提供
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冠軍建材昨天上午在苗栗縣頭份市尚順購物中心廣場舉辦「冠軍愛心捐血日」，苗栗縣長徐...
冠軍建材昨天上午在苗栗縣頭份市尚順購物中心廣場舉辦「冠軍愛心捐血日」，苗栗縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿(右二)到場表達支持與關心。圖／冠軍建材提供
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苗栗縣捐血愛心

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