桃園遠百7公尺高耶誕樹亮相 家扶兒耶誕願望「有洋蔥」
桃園火車站前的遠東百貨迎接耶誕節，今年在站前打造7公尺高巨型耶誕樹，以滿滿的冰雪燈為站前商圈注入溫馨耶誕氣氛，今晚以點燃希望聖火的方式點燈，遠百還特別與桃園家扶中心合作，集結100個家扶小朋友的耶誕心願，希望民眾踴躍參與認助，幫孩子圓夢。
家扶小朋友囿於家境，在愛心心願卡寫下的耶誕心願多數是日常生活用品，就讀小三的男生「小智」就寫下因媽媽收入不多，東西都是用到壞掉，運動鞋已穿到磨平，希望能得到一雙上學穿的黑色運動鞋，就讀國中二年級的「妞妞」則因患有中度身障與癲癇，需要服用腦神經藥物導致晚上睡覺會漏尿，她透過心願卡許願希望拿到漏尿墊，讓家人不用一直替我清洗被單，不少孩子的耶誕願望，都讓人看了心疼。
桃園遠百指出，即日起至12月15日推出「希望傳遞 圓夢幸福聖誕禮」活動，民眾可在遠百9樓大戶屋旁的聖誕認助牆挑選愛心心願卡，再將禮物交至11樓客服中心即可獲得HAPPY GO愛心認助點數50點，活動結束後遠百會選在耶誕節前夕，由桃園遠百公益代言人「太陽寶寶」，帶著所有的耶誕禮物親手送給桃園家扶中心孩童們，與孩子共同歡度愉快的耶誕節。
為迎接溫馨佳節，桃園遠東百貨連續4年在站前打造7公尺高巨型聖誕樹，今晚點燈儀式由桃園交響管樂團揭開活動序幕，家扶中心孩子帶來福音傳唱，另也邀來桃園市政府經濟發展局副局長黃穗鵬、桃園家扶中心督導陳明穎、桃園遠百店長江天佐與擔任耶誕點燈代言人的「體操精靈」宋語涵等人共同點燃希望聖火，號召大眾齊心協力共襄盛舉，認助100名家扶中心兒童許下的願望，實現孩子們的聖誕心願。
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