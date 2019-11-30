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客家文化很時尚！60多位大專設計師打造客家時尚夜

2019-11-30 20:02聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市政府客家事務局今日於桃園市客家文化館舉辦「HAKKA In Style時尚發表會」，今年首創於夜間舉辦客家藝文活動，以「客家新時尚」為主題，邀請國內大專院校服裝設計及時尚造型相關科系學生，透過年輕人對客家元素的想像，轉換成服飾配件的設計概念，展現全新的客家時尚穿搭。

客家局長何明光表示，傳統客家文化透過重新詮釋可以展現全新的文化風貌，今年桃園市客家文化館透過「客家時尚」主題，創新設計週末系列活動並規劃「HAKKA In Style時尚發表會」，希望透過創新的活動內容，跳脫大家對於客家文化的想像，也希望能帶給大家煥然一新的客家時尚氣息，也讓客家多元文化能夠永續傳承。

這次的發表會由年輕人領軍，總計超過60位大專院校時裝設計師共同參與這場時尚盛事。首先由桃園市平鎮國中客家獅與武術團隊的震撼演出揭開序幕，並由萬能科技大學時尚造型學系，以龍潭當地客家神話與黃龍降雨為設計靈感，表現龍潭當地特色的作品「Longtan Style」作為開場。

此次發表會作品合計超過50件以上，設計風格呈現客家文化多元樣貌，設計師大膽以文化跨越概念設計，打破民眾對傳統客家服飾的印象，演繹客家文化與藝術美學碰撞下的彼此襯托與對話，呈現客家文化在時代轉變下的時尚藝術美感。

還特別邀請神棍樂團、范姜冠熒、小鼓王李科穎及國立臺灣戲曲學院搭配走秀風格創新演出，並於日頭花假日廣場規劃充滿客家時尚風格的花漾市集，增添整場發表會的時尚風貌，為客家時尚文化寫下最華麗的一夜。

日頭花假日廣場充滿客家時尚風格的花漾市集，增添整場發表會的時尚風貌。記者高宇震／...
日頭花假日廣場充滿客家時尚風格的花漾市集，增添整場發表會的時尚風貌。記者高宇震／攝影
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客家事務局首度推出客家HAKKA In Style時尚發表會，深受年輕人喜愛，現...
客家事務局首度推出客家HAKKA In Style時尚發表會，深受年輕人喜愛，現場座無虛席、人潮滿滿。記者高宇震／攝影
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由年輕人所領軍的「HAKKA In Style時尚發表會」，總計超過60位大專院...
由年輕人所領軍的「HAKKA In Style時尚發表會」，總計超過60位大專院校時裝設計師共同參與這場時尚盛事。記者高宇震／攝影
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由年輕人所領軍的「HAKKA In Style時尚發表會」，總計超過60位大專院...
由年輕人所領軍的「HAKKA In Style時尚發表會」，總計超過60位大專院校時裝設計師共同參與這場時尚盛事。記者高宇震／攝影
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HAKKA In Style時尚發表會由桃園市平鎮國中客家獅與武術團隊的震撼演出...
HAKKA In Style時尚發表會由桃園市平鎮國中客家獅與武術團隊的震撼演出揭開序幕。記者高宇震／攝影
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