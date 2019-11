客家文化很時尚!60多位大專設計師打造客家時尚夜

2019-11-30



桃園市政府客家事務局今日於桃園市客家文化館舉辦「HAKKA In Style時尚發表會」,今年首創於夜間舉辦客家藝文活動,以「客家新時尚」為主題,邀請國內大專院校服裝設計及時尚造型相關科系學生,透過年輕人對客家元素的想像,轉換成服飾配件的設計概念,展現全新的客家時尚穿搭。

客家局長何明光表示,傳統客家文化透過重新詮釋可以展現全新的文化風貌,今年桃園市客家文化館透過「客家時尚」主題,創新設計週末系列活動並規劃「HAKKA In Style時尚發表會」,希望透過創新的活動內容,跳脫大家對於客家文化的想像,也希望能帶給大家煥然一新的客家時尚氣息,也讓客家多元文化能夠永續傳承。

這次的發表會由年輕人領軍,總計超過60位大專院校時裝設計師共同參與這場時尚盛事。首先由桃園市平鎮國中客家獅與武術團隊的震撼演出揭開序幕,並由萬能科技大學時尚造型學系,以龍潭當地客家神話與黃龍降雨為設計靈感,表現龍潭當地特色的作品「Longtan Style」作為開場。

此次發表會作品合計超過50件以上,設計風格呈現客家文化多元樣貌,設計師大膽以文化跨越概念設計,打破民眾對傳統客家服飾的印象,演繹客家文化與藝術美學碰撞下的彼此襯托與對話,呈現客家文化在時代轉變下的時尚藝術美感。