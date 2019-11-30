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黃國昌爆徐享崑遭通緝趴趴走 地方人士訝異：真的嗎？

2019-11-30 18:50聯合報 記者胡蓬生劉星君／苗栗即時報導

立委黃國昌今天在臉書貼文「貪汙沒有關到死、還在囂張趴趴走」，揭露曾任國大代表、經濟部水資源局長及自來水公司董事長的徐享崑，去年3月被台中地檢發布通緝，但到現在還在趴趴走，上周更與苗栗縣政府官員接待中國參訪團，黃國昌痛批此事「離譜至極」。

苗栗警方下午接獲媒體詢問，查證後確認徐享崑遭台中地檢通緝，警方強調徐雖設籍在苗栗縣公館鄉，但平日鮮少在苗栗地區出現，多在北部活動，未來警方會加強布線追查。

黃國昌在臉書po文說，國民黨的徐享崑在擔任國大代表與自來水公司董事長期間涉及多起貪汙案件，分別在2007年判刑7年2月、2017年判刑8年確定；針對第2個貪汙罪，徐享崑根本未入監服刑，雖然去年3月已經發布通緝，到現在還到處趴趴走，上周更與苗栗縣府官員高調接待中國參訪團，離譜至極。

黃國昌說，過去幾年，他不斷針對權貴犯罪與權貴司法提出批判，就是看不下去有權有勢的貪腐政客，囂張橫行；判刑確定有的在外趴趴走、有的直接棄保潛逃；即使入監也是去外役監坐爽牢、還能早早假釋。也正因為如此，他積極提出修正草案，推動「妨礙司法公正罪」、「不法關說罪」、「棄保潛逃罪」、「嚴格化貪污犯外役監條件」、「提高貪污犯假釋門檻」等改革，令人遺憾的是，猶如狗吠火車，兩大黨充耳不聞。

黃國昌po出的圖片在公館鄉農會旅服中心前拍攝，除了二、三名大陸參訪人士，還有徐享崑、縣府參議許滿顯及公館鄉農會總幹事韓鴻恩，圖片來源應是取自韓鴻恩的臉書。

針對黃國昌的po文，苗栗縣政府參議許滿顯表示，他根本不知道徐是通緝犯，當天只是基於縣府立場陪同農會人員接待大陸參訪團，對立委黃國昌臉書PO文，他不予回應。

「是通緝犯！真的嗎，不是已服過刑了？」韓鴻恩對媒體詢問也相當訝異，表示當天是臨時接獲有大陸人士要來參訪，公館農會一向歡迎各地團體來參訪，徐享崑和大陸幾家公司老闆臨時到農會參訪，他就地在一樓展售中心簡報，其實當天還有國內農會數十人的團體在樓上就位等候參訪，他真的不知道徐享崑仍被通緝中。

立委黃國昌在臉書po文揭露自來水公司前董事長徐享崑(左二)去年遭通緝，上周仍陪同...
立委黃國昌在臉書po文揭露自來水公司前董事長徐享崑(左二)去年遭通緝，上周仍陪同大陸參訪團到公館農會「趴趴走」。圖／擷取自黃國昌臉書
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徐享崑(左二)上周與大陸企業人士參訪公館農會。圖／擷自韓鴻恩臉書
徐享崑(左二)上周與大陸企業人士參訪公館農會。圖／擷自韓鴻恩臉書
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徐享崑(後排左)上周與大陸企業人士參訪公館農會。圖／擷自韓鴻恩臉書
徐享崑(後排左)上周與大陸企業人士參訪公館農會。圖／擷自韓鴻恩臉書
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黃國昌通緝苗栗縣

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