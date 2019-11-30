吳志揚楊梅競總成立 督促台鐵捷運化讓鄉親過好日子

2019-11-30 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



國民黨桃園市第二選區立法委員候選人吳志揚楊梅競選總部今日在楊梅區楊明夜市舉辦成立大會，吳志揚承諾將督促台鐵增加在楊梅區四座火車站列車停靠的班次，並爭取更多的經費建設楊梅和第二選區成為台灣的門面，讓鄉親早日過上好日子。

吳志揚說，自己是台大法律系第一名畢業，擔任過十多年的執業律師，也是哈佛法學碩士，他會用自己的所學來造福民眾，吳志揚表示，他這位法律人跟目前執政的法律人不一樣，他會奉行法律人該有的原則「幫助人民，而不是害人民」、「問題簡單化，而非複雜化」、「要解決問題，而不是製造問題」。

吳志揚強調，第二選區長期被認為是偏遠選區，他非常不服氣，但他認為，只要這裡好，桃園就好，台灣就會好，因為這個區域存在太多優勢，楊梅有五楊高架及台鐵四個火車站，更有三個交流道，是北台灣重要陸路交通樞紐。

大園有國際機場及航空城規劃；新屋有全國唯一客家漁港及農業改良場；觀音是工業跟電力重鎮，工業產值高、就業機會多。第二選區是台灣的門面，這一區發展起來國家就有面子，如此重要的區域，他會用它做立委、縣長及中華職棒會長的經驗和好成績為大家打拼。

吳志揚也承諾，促成楊梅火車站增加班次，把鐵路捷運化，協助增加公車路線及班次，讓各里、鄰皆能接駁到火車站，跟紐約等大城市一樣，他任內編列12億用地費的楊梅體育園區，將協助盡快完工。