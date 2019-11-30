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吳志揚楊梅競總成立 督促台鐵捷運化讓鄉親過好日子

2019-11-30 17:04聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

國民黨桃園市第二選區立法委員候選人吳志揚楊梅競選總部今日在楊梅區楊明夜市舉辦成立大會，吳志揚承諾將督促台鐵增加在楊梅區四座火車站列車停靠的班次，並爭取更多的經費建設楊梅和第二選區成為台灣的門面，讓鄉親早日過上好日子。

吳志揚說，自己是台大法律系第一名畢業，擔任過十多年的執業律師，也是哈佛法學碩士，他會用自己的所學來造福民眾，吳志揚表示，他這位法律人跟目前執政的法律人不一樣，他會奉行法律人該有的原則「幫助人民，而不是害人民」、「問題簡單化，而非複雜化」、「要解決問題，而不是製造問題」。

吳志揚強調，第二選區長期被認為是偏遠選區，他非常不服氣，但他認為，只要這裡好，桃園就好，台灣就會好，因為這個區域存在太多優勢，楊梅有五楊高架及台鐵四個火車站，更有三個交流道，是北台灣重要陸路交通樞紐。

大園有國際機場及航空城規劃；新屋有全國唯一客家漁港及農業改良場；觀音是工業跟電力重鎮，工業產值高、就業機會多。第二選區是台灣的門面，這一區發展起來國家就有面子，如此重要的區域，他會用它做立委、縣長及中華職棒會長的經驗和好成績為大家打拼。

吳志揚也承諾，促成楊梅火車站增加班次，把鐵路捷運化，協助增加公車路線及班次，讓各里、鄰皆能接駁到火車站，跟紐約等大城市一樣，他任內編列12億用地費的楊梅體育園區，將協助盡快完工。

農業方面，縣長任內曾補助農業的器材跟農會大樓興建，讓楊梅種出全國10大好米，未來他將爭取更多預算，讓休閒農業能夠得到更多的發展，農業一定要走向經濟、智慧、有機、休閒化，讓農民有好日子，過上最優渥的生活環境。

新住民團體也到現場替吳志揚加油打氣，並由新住民團體遞上麥克風給吳志揚，代表吳志揚...
新住民團體也到現場替吳志揚加油打氣，並由新住民團體遞上麥克風給吳志揚，代表吳志揚將替弱勢發聲的精神。記者高宇震／攝影
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吳志揚在朱立倫跟廖正井的簇擁下進場，並由前桃園縣長朱立倫跟前桃園第二選區的立委廖...
吳志揚在朱立倫跟廖正井的簇擁下進場，並由前桃園縣長朱立倫跟前桃園第二選區的立委廖正井一齊授予代表勝利的戰旗，表達他們對吳志揚最大的支持。記者高宇震／攝影
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國民黨桃園市第二選區立法委員候選人吳志揚楊梅競選總部今日在楊梅區楊明夜市舉辦成立...
國民黨桃園市第二選區立法委員候選人吳志揚楊梅競選總部今日在楊梅區楊明夜市舉辦成立大會，前桃園縣長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等多位曾任縣市首長的國民黨重要人物都到場支持。記者高宇震／攝影
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國民黨桃園市第二選區立法委員候選人吳志揚楊梅競選總部今日在楊梅區楊明夜市舉辦成立...
國民黨桃園市第二選區立法委員候選人吳志揚楊梅競選總部今日在楊梅區楊明夜市舉辦成立大會，前桃園縣長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等多位曾任縣市首長的國民黨重要人物都到場支持。記者高宇震／攝影
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吳志揚2020選舉2020選舉桃園市立委國民黨台鐵

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