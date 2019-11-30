竹科才女辦畫展 結合數位科技與AI 突破靜態觀展

2019-11-30 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



突破傳統靜態看畫展！旺宏電子企業關係室處長、旺宏教育基金會執行長張宜如，今舉辦首次油畫個展，除展現學習油畫近6年的成果外，更將作品結合數位科技及AI等技術，讓畫作成為動態影像，看展民眾可直接與畫作互動。

張宜如表示，展覽主題「深情紫戀」，源自於她是浪漫的雙魚座，非常鍾愛紫色，因此創作的題材皆是以浪漫的紫色為底蘊。

此次展出除了油畫、禪繞畫、手工花藝等30多件藝術創作外，因來自科技界，張宜如也與交大副校長林一平合作，由他指導的博士班學生運用數位科技如IoT物聯網及AI等技術，將主題畫作「天上人間」利用光雕技術投影至展場牆面，畫作中的白雲會緩緩飄動，海面的波浪也會隨著民眾的手勢引領方向流動。

數位畫框則是把張宜如畫作中各種層次的紫色解構成不同的數碼符號，當民眾靠近說出畫展主題「深情紫戀」，畫框即會隨著感應到的音量，呈現不同的影像變化回應參觀者。張宜如表示，希望透過科技，讓民眾可以與藝術直接對話互動，提供不一樣的看展體驗。

張宜如在今年初開始接觸不淍花，並以不淍花創作花藝並結合禪繞畫，這次她特別為展場設計了兩個打卡花框；而她也特別邀請藝術界友人提供珍藏的名家作品如丁雄泉、陸國英等共同展出，提供民眾近距離欣賞名家畫作的難得機會。

這次畫展張宜如也邀請家人共同參與，包括爸爸揮毫書法題字「深情紫戀」，而妹妹、前新竹縣文化局長張宜真也為姐姐主持畫展開幕活動，並以三幅紫色畫作共襄盛舉展出，「天上人間」畫作則是紀念張宜如天上的媽媽，畫展充滿對家人的愛。