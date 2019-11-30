身障園遊會見證「有愛無礙」 義賣讓身障者過溫暖寒冬

2019-11-30 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



為歡慶12月3日國際身心障礙者日，世界華人工商婦女企管協會桃園市分會於今日於桃園市中壢區中正公園舉辦「2019關懷身障公益園遊會暨身心障礙者才藝及體適能成果發表公益園遊會」。來自各界善心人士及近40個社團、企業共襄盛舉，慷慨捐贈物資，並將義賣所得全數捐出給公益團體。

桃園市副市長李憲明也親自蒞臨並體驗身障活動，期使喚起社會大眾對身障朋友的體諒與協助。

活動現場有社會福利政策宣導、飢餓救助、反毒反飆車、交通安全等一系列宣導，同時還有愛心義賣，享樂公益等攤位。主辦人會長溫碧雲邀請各界善心人士與團體慷慨捐贈物資，將義賣所得全數捐出給公益團體。

傳播公益、擁抱美好活動當天參與人數將近有2千人。主辦單位邀請來自各地不同的團體展現絕活，同時讓參與的民眾享受不同的音樂饗宴。

溫碧雲表示，本次活動預計能夠義賣達100萬元，希望在身障日的前夕，藉此活動拋磚引用，讓所有的身障朋友過一個溫暖的寒冬，使他們感覺到自己並不孤單，因為有這麼多關心他們的朋友及善心人士，我們會當他們最堅強的後盾。