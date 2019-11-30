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「盲人阿清」桃園公益場 視障者入場「聽」電影

2019-11-30 16:19聯合報 記者張裕珍／即時報導

你知道盲人怎麼「看」電影嗎？桃園市光影文化館今進行公視人生劇展「盲人阿清」公益特映場，近百名視障者受邀觀影，雖視野模糊看不清大螢幕影像，但隨口述老師李曉卿依劇情高低起伏講述影片中的場景變化、人物神情等，也享受了一場80分鐘毫無冷場的電影體驗。

「盲人阿清」描述失明的阿清與詐騙業務阿國間的恩怨，該片由曾多次入選優良劇本的導演薛朝輝一手編導，片中因盲人主角設定，融入口述電影劇情，昨在桃園的盲人阿清口述電影場，就邀來桃園市視障福利發展協進會與視障輔導協會成員觀影，也開放一般民眾入場。

「業務員一邊講手機一邊走進電梯，阿清跟著進入，站在業務員左後方...」兒童廣播電台主持人李曉卿坐在後方觀眾席，在有限的對白空隙中精準描述人物神情、動作與場景變換等，且不影響配樂及背景音效，連片中的日語對話也對應翻成國語，讓視障者更能融入情境。

口述電影是項專業技術，口述老師事前得反覆觀看電影、摘錄重點、撰稿，理解劇情等，李曉卿就說，幾乎要花上電影時間的3到5倍來準備，視障者不比明眼人，得仰賴聽覺感受故事，因此得在兼顧故事完整性下描述場景畫面與演員動作等，聽者也能了解主角心境變化。

導演薛朝輝說，他在拍片過程中更認識了盲人生活，也更理解盲人都是獨立個體，有各自的精彩，自己曾多次參與口述電影活動，也會試著閉上眼睛聆聽劇情，新北市近年力推口述影像電影，反映良好，他希望未來桃園也能開花，讓更多視障者能透過口述演繹進入情境。

桃園市光影文化館今進行公視人生劇展「盲人阿清」公益特映場，劇情描述失明的阿清與詐...
桃園市光影文化館今進行公視人生劇展「盲人阿清」公益特映場，劇情描述失明的阿清與詐騙業務阿國間的恩怨。記者張裕珍／攝影
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桃園市光影文化館今進行公視人生劇展「盲人阿清」公益特映場，近百名視障者受邀觀影，...
桃園市光影文化館今進行公視人生劇展「盲人阿清」公益特映場，近百名視障者受邀觀影，導演薛朝輝也出席。記者張裕珍／攝影
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桃園市光影文化館今進行公視人生劇展「盲人阿清」公益特映場，口述老師李曉卿坐在後方...
桃園市光影文化館今進行公視人生劇展「盲人阿清」公益特映場，口述老師李曉卿坐在後方觀眾席依劇情高低起伏講述影片中的場景變化、人物神情等。記者張裕珍／攝影
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桃園市光影文化館今進行公視人生劇展「盲人阿清」公益特映場，近百名視障者受邀觀影，...
桃園市光影文化館今進行公視人生劇展「盲人阿清」公益特映場，近百名視障者受邀觀影，導演薛朝輝也出席。記者張裕珍／攝影
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