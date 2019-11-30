「盲人阿清」桃園公益場 視障者入場「聽」電影

2019-11-30 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



你知道盲人怎麼「看」電影嗎？桃園市光影文化館今進行公視人生劇展「盲人阿清」公益特映場，近百名視障者受邀觀影，雖視野模糊看不清大螢幕影像，但隨口述老師李曉卿依劇情高低起伏講述影片中的場景變化、人物神情等，也享受了一場80分鐘毫無冷場的電影體驗。

「盲人阿清」描述失明的阿清與詐騙業務阿國間的恩怨，該片由曾多次入選優良劇本的導演薛朝輝一手編導，片中因盲人主角設定，融入口述電影劇情，昨在桃園的盲人阿清口述電影場，就邀來桃園市視障福利發展協進會與視障輔導協會成員觀影，也開放一般民眾入場。

「業務員一邊講手機一邊走進電梯，阿清跟著進入，站在業務員左後方...」兒童廣播電台主持人李曉卿坐在後方觀眾席，在有限的對白空隙中精準描述人物神情、動作與場景變換等，且不影響配樂及背景音效，連片中的日語對話也對應翻成國語，讓視障者更能融入情境。

口述電影是項專業技術，口述老師事前得反覆觀看電影、摘錄重點、撰稿，理解劇情等，李曉卿就說，幾乎要花上電影時間的3到5倍來準備，視障者不比明眼人，得仰賴聽覺感受故事，因此得在兼顧故事完整性下描述場景畫面與演員動作等，聽者也能了解主角心境變化。