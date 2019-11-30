無毒又安全！ 桃園「木育玩具創作競賽」110件競爭激烈

2019-11-30 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



台灣環境需要被珍惜、孩童的童年需要被守護，桃園市教育局、台灣玩具圖書館和萬能科技大學攜手推動二手玩具回收升級2.0版，推行無毒又木、竹製的玩具，，總計有110件作工精緻的創意玩具進入複賽，今日舉行「第四屆金趣咪獎─木育玩具創作競賽」頒發前3名及佳作獎。

為響應節能減碳、環保愛地球的政策，以木質玩具設計為出發點，給予下一代留下創意、安全又無毒的玩具，台灣玩具圖書館葉國芳理事長表示，木頭是大自然有形中最貼近生活的產物，透過不同的設計及創作者巧思，可以幫助孩童學習創意思考，且木質玩具耐用性強、不易受損，原木又是再生能源，可被生物分解，相較於一般塑膠製品環保許多。

圳頭國小校長陳濰安說，當日比賽現場由「文創造設計工作室」以傳統技術結合雷雕，呼應木質玩具競賽創新多元，設計出多項具備既傳統又創新的木製童玩，陳濰安舉出實例，他表示，飛輪小車、射擊及利用瓶蓋當金幣的環保推推樂，都可以讓民眾在欣賞木育玩具競賽之餘參與實作課程、親身觸摸木材有溫度的質感，現場亦有不少木育玩具讓民眾體驗。

桃市教育局與台灣玩具圖書館合作持續推廣木質玩具3年多，藉此競賽提供教育分享平台，讓民眾瞭解玩具不僅孩童喜歡，對長輩而言也可以防止老化。今年木育玩具創作競賽共有110件作品進入複選，較去年大幅增加36件，除國中小、高中職、大專院校、社會組外，今年因應數位科技發展快速新增數位創作組，以安全健康、設計創意、造型美感、發展教育及市場需求性5項目進行評比。