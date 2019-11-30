無毒又安全！ 桃園「木育玩具創作競賽」110件競爭激烈
台灣環境需要被珍惜、孩童的童年需要被守護，桃園市教育局、台灣玩具圖書館和萬能科技大學攜手推動二手玩具回收升級2.0版，推行無毒又木、竹製的玩具，，總計有110件作工精緻的創意玩具進入複賽，今日舉行「第四屆金趣咪獎─木育玩具創作競賽」頒發前3名及佳作獎。
為響應節能減碳、環保愛地球的政策，以木質玩具設計為出發點，給予下一代留下創意、安全又無毒的玩具，台灣玩具圖書館葉國芳理事長表示，木頭是大自然有形中最貼近生活的產物，透過不同的設計及創作者巧思，可以幫助孩童學習創意思考，且木質玩具耐用性強、不易受損，原木又是再生能源，可被生物分解，相較於一般塑膠製品環保許多。
圳頭國小校長陳濰安說，當日比賽現場由「文創造設計工作室」以傳統技術結合雷雕，呼應木質玩具競賽創新多元，設計出多項具備既傳統又創新的木製童玩，陳濰安舉出實例，他表示，飛輪小車、射擊及利用瓶蓋當金幣的環保推推樂，都可以讓民眾在欣賞木育玩具競賽之餘參與實作課程、親身觸摸木材有溫度的質感，現場亦有不少木育玩具讓民眾體驗。
桃市教育局與台灣玩具圖書館合作持續推廣木質玩具3年多，藉此競賽提供教育分享平台，讓民眾瞭解玩具不僅孩童喜歡，對長輩而言也可以防止老化。今年木育玩具創作競賽共有110件作品進入複選，較去年大幅增加36件，除國中小、高中職、大專院校、社會組外，今年因應數位科技發展快速新增數位創作組，以安全健康、設計創意、造型美感、發展教育及市場需求性5項目進行評比。
競賽成果，國中小組由永和國中學生程郁心、李采臻、陳嘉玲以「動物方程式」獲得第一名；大華高中張嘉閔作品「長照遊戲8字環」榮獲高中職組第一名；大專院校組第一名由台灣師範大學學生蔡孟辰、陳嫚鴻、李俊諺作品「森林歷險記」拿下；社會組第一名由永和國中教師游志偉作品「鋼鐵城堡」榮獲；明志國中學生林耀坤作品「表情密碼鎖」榮獲數位創作組第一名。
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