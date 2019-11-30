竹東鎮「妻代夫職」惹議 苗縣兩鄉代理無爭議

2019-11-30 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



新竹縣竹東鎮長羅吉祥因案停職，縣府指派羅的妻子張順朋代理鎮長並於昨天交接，此事引發外界議論；苗栗縣西湖、銅鑼鄉兩地前年、去年接連因鄉長過世，最後都由妻子擔任「代理鄉長」，不過2人都是「前鄉長」，早有主政及實務經驗，加上地方人脈豐富，代理丈夫的遺缺並未引發外界議論。

苗栗縣第13屆西湖鄉長楊秀瑕、銅鑼鄉長張正秋21年前同時當選，成為縣內有史以來第一批女性鄉鎮市首長，巧合的是，楊秀瑕的丈夫古木賢前年4月在第17屆鄉長任內病故，張正秋的丈夫謝其全去年初也在鄉長任內過世，兩位女性前鄉長都相繼接下代理鄉長職務，為丈夫留下的建設遺願繼續打拚。

古木賢曾任西湖鄉第11、12屆鄉長，卸任後妻子楊秀瑕也獲得鄉民支持當選鄉長，當年「夫妻交棒」創下縣內鄉鎮市長選舉的首例，古木賢後來又回鍋當選第17屆鄉長；張正秋20多歲就從政，從代表、主席到選上鄉長，丈夫謝其全後來擔任第16、17屆銅鑼鄉長，算起來從政資歷比妻子還晚。

兩鄉毗鄰的西湖、銅鑼同屬西湖溪流域，楊秀瑕、張正秋先後遭遇痛失伴侶的打擊，在治喪事宜過後，都取代縣府原先派代的鄉長人選，接下代理鄉長職務，接續丈夫未了的任期。

古木賢因罹患大腸癌病逝，去世前一個月仍不時回鄉公所工作，心懸鄉內重大建設案，包括第二座納骨塔、行政大樓遷建、改建老舊龍壽橋等工程計畫，楊秀瑕代理後，除了這些重大工程持續爭取推動，她也額外爭取其他建設經費達3000萬元，本屆鄉長選舉她放棄爭取連任，目前在苗栗縣工業策進會任職組長。