打造特色農業 新埔九芎湖「千人洗愛玉」連3個週末登場

2019-11-30 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣新埔鎮大坪社區在農友黃劉振的帶領下，開始發展林下經濟推動平地愛玉種植，2年多前召集社區對愛玉有興趣的居民，參加水保局的愛玉栽培技術增能課程，期望將新埔打造為推動愛玉的示範城鎮。今年金谷農場也與水保局合作首次辦理3場千人洗愛玉推廣活動，今天、12月7日及14日一連三個周末登場，邀請民眾來認識愛玉。

農委會水保局表示，大坪社區2012年為響應政府政策通過環境教育場域認證，開始接觸各種友善耕作、無毒環境的觀念，因應養生浪潮，在農友黃劉振推薦下開始種愛玉，以愛玉經濟價值、發展潛力及其種植生態面向，落實友善環境。

農友黃劉振指出，愛玉必須要植物與昆蟲共生，得用友善農法才能長成。愛玉雌珠想結成有用的果實，必須靠愛玉小蜂授粉，而愛玉雄珠就是愛玉小蜂的家，只有培養好愛玉雄株，讓愛玉小蜂寄居成長，才能帶著花粉飛往雌株成功授粉。

過去傳統觀念認為愛玉僅生長在中高海拔地區，黃劉振則用行動證明在平地也能栽種愛玉，他說，新竹不像南部太熱，也不像山上太冷，而主要的關鍵就是要讓愛玉小蜂有家居住。

黃劉振也說，洗愛玉這個步驟經常讓許多民眾感到挫折，因為品質不好的愛玉籽很難洗出愛玉，除了愛玉籽本身，洗愛玉的水也很重要，由於愛玉是果膠類，需要使用有礦物質的水質才可凝固。

黃劉振還花了2、3年自行將霜淇淋機逐步改造成洗愛玉機，只要將水與愛玉籽的比例調配好放入機器中，就能輕鬆吃到愛玉，目前新埔鎮公所也計畫協助推廣洗愛玉機，希望透過愛玉這項農作物，促進在地九芎湖的產業發展，打造新埔鎮觀光旅遊亮點。