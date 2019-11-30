呼巴掌扯耳朵！托嬰中心疑虐童 社會局：已命限期改善

2019-11-30 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



有網友爆料桃園市平鎮環南路上的某托嬰中心，不但違法招生多名學童課後輔導、過夜托嬰，請無照的「工讀生」當保母，還造假嬰兒副食品的菜單蒙騙社會局稽查。甚至有一位金姓保母，竟長期以呼巴掌、扯耳朵等方式對孩童施暴，不但園長早已知情卻從未處理，家長發現後集體在賴群組上跟金保母攤牌，她竟理直氣壯的說「我看了一則很好笑的笑話」、「打小孩巴掌又怎樣，他們有受傷嗎？」，態度極為囂張。

對此，桃園市府社會局獲報後已著手調查，除現場實際抽看畫面外，要求業者提供全部監視器畫面，以釐清事件發生始末。

社會局長鄭貴華指出，社會局在拿到監視器檔案後，經檢視畫面，發現該托嬰中心有超過托育時間收托及聘用未經核備人員情事，業已依照兒童及少年福利與權益保障法第83條第一項第五款命托嬰中心限期改善，社會局亦持續進行實地複查改善作業。

另針對該托嬰中心是否仍有其他不當情事部分，亦全面檢視監視錄影畫面中。若托育人員或負責人有違反兒少法第49條，將依法裁罰6萬元以上60萬元以下罰鍰並公布姓名，最重將不得再擔任負責人或托育人員。另托嬰中心若發生此類情事，依法裁罰6萬元以上60萬元以下罰鍰並得視情節輕重命其停辦一個月以上一年以下並公告姓名或名稱。

鄭貴華強調，孩子權益不應被任何人忽視，若家長或其他人知悉有嬰幼兒遭受不當對待之情事時，請立即通報113或110，市府社會局進行調查，以維護送托嬰幼兒安全。