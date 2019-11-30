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柯文哲參香廟方稱看起來比電視上瘦 柯：太胖活不久

2019-11-30 15:06聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

民眾黨主席、台北市柯文哲今赴桃園，參加黨內在桃園提名唯一一席立委參選人陳泓維競選總部成立大會，結束後轉往龜山區明倫三聖宮拜廟，柯停留近1小時，廟方人員首次見到柯本人，關心他「看起來比電視上瘦」，柯笑說，太胖也不行，有看過90幾歲老人還像彌勒佛一樣的嗎？

廟方說柯本人看起來比電視上瘦。記者曾健祐／攝影
廟方說柯本人看起來比電視上瘦。記者曾健祐／攝影
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柯文哲中午12點出席陳泓維競選總部成立活動，會後再到明倫三聖宮參拜，廟方安排柯先到2樓辦公室喝茶、閒聊，再到主殿上香、獻花獻果，隨後下樓到廟前廣場和香客打招呼，現場也聚集不少民眾排隊和柯文哲合影。

有廟方人員首次見到柯文哲說，表示他看起來好像比電視上較瘦，柯有感而發說，太胖也不行耶，並問大家有看過活到8、90歲的老人，還長得像彌勒佛那般嗎？大家遲疑了一下說「沒有」，柯就說「對，長成那樣沒辦法活那麼久，大部分活到90歲都長著瘦瘦的」，目的是提醒注重飲食健康。

明倫三聖宮主委簡朝吉說，廟方醮超過一甲子，主神祭祀關聖帝君，他們廟沒有分黨派，政治歸政治、宗教歸宗教，政治人物來參拜他們也都很歡迎。

明倫三聖宮位於虎頭山上，有民眾見廟基的大片牆面，上方貼滿各黨派立委參選人廣告，簡認為，參選人提出要求，他們不會反對，基於互相幫忙的立場，只要有需求他們也願意出借，同樣不會分黨派。

現場聚集民眾排隊要和柯文哲合照。記者曾健祐／攝影
現場聚集民眾排隊要和柯文哲合照。記者曾健祐／攝影
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明倫三聖宮牆面上貼滿立委參選人廣告，廟方說，基於互相幫忙立場，只要有需求他們願意...
明倫三聖宮牆面上貼滿立委參選人廣告，廟方說，基於互相幫忙立場，只要有需求他們願意出借，同樣不會分黨派。記者曾健祐／攝影
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柯文哲今下午到桃園明倫三聖宮參香。記者曾健祐／攝影
柯文哲今下午到桃園明倫三聖宮參香。記者曾健祐／攝影
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明倫三聖宮牆面上貼滿立委參選人廣告，廟方說，基於互相幫忙立場，只要有需求他們願意...
明倫三聖宮牆面上貼滿立委參選人廣告，廟方說，基於互相幫忙立場，只要有需求他們願意出借，同樣不會分黨派。記者曾健祐／攝影
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