柯文哲參香廟方稱看起來比電視上瘦 柯：太胖活不久

2019-11-30 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



民眾黨主席、台北市長柯文哲今赴桃園，參加黨內在桃園提名唯一一席立委參選人陳泓維競選總部成立大會，結束後轉往龜山區明倫三聖宮拜廟，柯停留近1小時，廟方人員首次見到柯本人，關心他「看起來比電視上瘦」，柯笑說，太胖也不行，有看過90幾歲老人還像彌勒佛一樣的嗎？

廟方說柯本人看起來比電視上瘦。記者曾健祐／攝影 分享 facebook

柯文哲中午12點出席陳泓維競選總部成立活動，會後再到明倫三聖宮參拜，廟方安排柯先到2樓辦公室喝茶、閒聊，再到主殿上香、獻花獻果，隨後下樓到廟前廣場和香客打招呼，現場也聚集不少民眾排隊和柯文哲合影。

有廟方人員首次見到柯文哲說，表示他看起來好像比電視上較瘦，柯有感而發說，太胖也不行耶，並問大家有看過活到8、90歲的老人，還長得像彌勒佛那般嗎？大家遲疑了一下說「沒有」，柯就說「對，長成那樣沒辦法活那麼久，大部分活到90歲都長著瘦瘦的」，目的是提醒注重飲食健康。

明倫三聖宮主委簡朝吉說，廟方醮超過一甲子，主神祭祀關聖帝君，他們廟沒有分黨派，政治歸政治、宗教歸宗教，政治人物來參拜他們也都很歡迎。